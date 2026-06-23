L’Equipe destrozó a Argentina tras el triunfo ante Austria y la clasificación a 16avos del Mundial: “Dos goles y nada más”

El medio francés menospreció el andar del equipo de Lionel Messi y compañía en la corriente Copa del Mundo.

El pasado lunes, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección Argentina venció a Austria y aseguró ser la cuarta participante de este Mundial en quedar primera de su grupo, además de sellar su clasificación a la fase de 16avos de final. De momento, solo México, Estados Unidos y Alemania habían conseguido ese prematuro objetivo.

El doblete de Leo Messi le dio a la Albiceleste el 2 a 0 final que, sumado a su hat-trick en el 3 a 0 ante Argelia, depositó al equipo nacional en la ronda de mata-mata casi sin despeinarse.

Sin embargo, en el resto del mundo no opinan de igual manera. Es que resulta que L’Equipe, medio deportivo más importante de Francia, realizó una crítica desmedida contra la Selección Argentina y su performance ante Austria.

“Dos goles y nada más: contra Austria, Argentina no logró inspirar confianza en su actuación y está preocupada por el estado físico de algunos jugadores clave”, tituló L’Equipe en su noticia sobre el triunfo albiceleste con los dos goles de Messi. Además, señalaron en el artículo que Austria “puso en aprietos” al equipo de Scaloni en lo que respecta a físico y presión.

En dicho análisis, L’Equipe resumió: “En general, fue una victoria merecida, ya que fueron el equipo más peligroso, anotando al final de cada período. Pero aparte de esos momentos y el penalti fallado por Messi en el minuto 9, no hubo mucho más que destacar“.

Portada de la nota de L’Equipe criticando a la Selección Argentina (Captura)

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Cabe destacar que el portal francés ya tuvo varios encontronazos con la Selección Argentina y con Lionel Messi. Post Qatar 2022 y en la estadía de LM10 en el PSG arremetió constantemente contra la Albiceleste y contra su capitán, por lo que esta crítica tras el triunfo ante Austria no sorprende.

La tabla de posiciones del Grupo J, el de Argentina

El fixture de Argentina y su grupo en el Mundial 2026

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En síntesis