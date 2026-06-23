La Selección Argentina se adjudicó el primer puesto del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por un lado, gracias a que venció 2 a 0 a Austria, y por el otro, por la derrota de Jordania con Argelia. De esta forma, independientemente de lo que suceda en la última fecha, la Albiceleste ya ganó su zona.

Con lo cual, los dirigidos por Lionel Scaloni ya saben que el encuentro correspondiente a los 16vos de final lo disputarán el próximo 3 de julio en el Estadio Hard Rock de la ciudad de Miami frente al segundo del Grupo H, el cual está integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Y al mismo tiempo, el cuerpo técnico ganó mayor cantidad de días para preparar dicho compromiso en comparación con su contrincante. En concreto, contará con 10 días para planificar la estrategia y recuperar energías de los futbolistas a diferencia de su contrincante que tendrá que jugarse el todo por el todo este sábado 27 de junio.

Por eso, es muy posible que Scaloni decida rotar frente a Jordania. Primero porque varios llegaron tocados al Mundial, por lo que no viene nada mal unos días para aflojar las cargas. Incluso, también es una buena oportunidad para darle minutos a aquellos que todavía no lo hicieron o lo hicieron muy poco.

Lionel Scaloni podrá rotar el once titular para el partido con Jordania. Alejandro Pagni/Getty Images.

Los jugadores que podrían sumar minutos vs. Jordania

En el arco, tal vez, Juan Musso o Gerónimo Rulli tengan participación, teniendo en cuenta que el Dibu Martínez hasta hace muy poco seguía peleando con la recuperación de la fractura en su mano derecha. En el fondo, con el Cuti Romero entre algodones, Nicolás Otamendi y Marcos Senesi asoman como las alternativas. Además, Nico Taglifico, que jugó los últimos 10 ante Austria, podría reaparecer en el once para sumar rodaje.

Publicidad

Y de mitad de cancha para adelante Giuliano Simeone, Nico Paz, Nicolás González, Exequiel Palacios, Valentín Barco y José Manuel López, también se candidatean para tener su chance en el encuentro que se desarrollará este sábado 27 de junio en el AT&T de la ciudad de Dallas.

En síntesis