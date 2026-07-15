Letra de “La cuarta estrella”, la canción que los jugadores de la Selección Argentina eligieron para el Mundial 2026

La canción que suena al ritmo de "No me arrepiento de este amor" en las tribunas yanquis, en el vestuario de la Selección y en todas las reuniones mundialistas en Argentina.

La Selección Argentina no está teniendo nada fácil el camino rumbo al sueño del bicampeonato. Luego de comenzar el Mundial con triunfos ante Argelia, Jordania y Austria en la fase de grupos, las instancias de 16avos, 8avos y cuartos cruzó a la Albiceleste con Cabo Verde, Egipto y Suiza quienes le hicieron padecer las respectivas clasificaciones.

Claro está que el clima mundialista ya se encontraba presente en el público argentino y en los futbolistas, pero las tensiones que se generaron en los últimos partidos hicieron que el sentimiento apareciera a flor de piel. Con el mismo, volvieron a hacerse virales las canciones de cancha para la Selección.

Así como “Muchachos” en Qatar 2022, “La cuarta estrella” se convirtió poco a poco ser la canción de los fanáticos que asisten a las tribunas en Estados Unidos para los partidos de la Selección Argentina.

Con guiños a Maradona, Messi, a las Islas Malvinas, al Mundial del ’90, cuando Argentina no logró el bicampeonato, y al del ’94, cuando la Albiceleste no pudo coronar en Norteamérica, el artista “Palmito Música” reversionó el icónico “No me arrepiento de este amor” de Gilda para dedicarle un tema a la Selección, que hace tiempo es viral y que ahora eligieron los jugadores para los festejos en el vestuario y en el campo de juego.

La letra completa de “La cuarta estrella”

Soy hincha de la selección

la aliento con el corazón

ganamos la tercera con Lionel

queremos ser campeones otra vez.

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Y 32 años después

la Scaloneta va a vengar

la copa que le robaron al diez

la que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella

brilla en la camiseta

soy argento de la cuna

hasta el cajón.

Por Malvinas

por el Diego

por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.

(Al ritmo de “No me arrepiento de este amor” de Gilda)