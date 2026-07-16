Se confirmó la lesión con la que jugó todo el Mundial 2026 para Francia su defensor William Saliba

El zaguero central de 25 años era el principal bastión defensivo de Les Bleus, pero no pudo completar los 90 minutos en la derrota contra España.

Por buena parte de la Copa del Mundo, la Selección de Francia pareció imparable. Una ofensiva temible con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise como bastiones y otros jugadores rotando, y una defensa liderada por William Saliba. Sin embargo, España expuso sus debilidades y, para colmo, ese líder defensivo debió salir reemplazado en el primer tiempo.

Todo salió mal para Francia en una semifinal del mundo en la que se vio completamente desdibujada en todos los aspectos del juego, y las cosas siguen a peor. Este jueves. RMC Sport confirmó lo que se presumía sobre la lesión que aquejaba William Saliba en su espalda. Y más grave aún, que había disputado el Mundial 2026 completo con dicha situación.

A pesar de haberse lesionado con Arsenal, Saliba prefirió jugar igual el Mundial 2026. (Getty)

El medio francés explicó que William Saliba sufrió una fractura en su columna en el juego contra España, lo cual le obligó a salir a la media hora de partido entre lágrimas, junto al cuerpo médico galo.

Sin embargo, el reporte no se queda allí: “Saliba ya sufría esta lesión, que se había producido dos meses antes durante un partido de la Premier League. Jugó en Estados Unidos bajo los efectos de analgésicos y recibió atención médica especializada a diario por parte del cuerpo médico de la selección francesa”, reportaron.

Saliba ahora espera para conocer si debe operarse. (Getty)

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Desde RMC agregaron que este miércoles Saliba fue examinado médicamente, pero todavía se está evaluando si deberá operarse o no. Lo cierto es que estará un buen tiempo de baja, recuperándose de esta lesión.

El antecedente de Samuel Umtiti

Esta no es la primera vez que un defensor francés juega con una grave lesión durante la Copa del Mundo. El mismo caso, aunque en otra zona del cuerpo, lo protagonizó Samuel Umtiti, quien en 2018 fue tan o más importante que Saliba en el once francés que se consagró campeón del mundo en Rusia.

Prefirió jugar el Mundial antes que operarse y salió campeón. (Getty)

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Umtiti, defensor que pasó por el Barcelona, jugó el Mundial 2018 con un deterioro severo en el cartílago de su rodilla izquierda. El cuerpo médico le recomendó pasar por el quirófano de inmediato, pero el francés tomó una decisión radical: posponer la operación y disputar la Copa del Mundo a base de infiltraciones de cortisona y fuertes analgésicos.

En Rusia, Samuel Umtiti batalló contra su propio físico pero alcanzó la gloria, con gol incluido en la semifinal contra Bélgica. Sin embargo, hipotecó el resto de su carrera para hacerlo: desde que finalizó el Mundial hasta su retiro, Umtiti sufrió 18 recaídas diferentes y se perdió un total de 170 partidos oficiales, apenas pudo jugar 51 partidos en 4 años con el Barcelona y en 2025 colgó los botines, con apenas 31 años de edad.

Umtiti terminó retirándose cuando hoy podría seguir jugando al fútbol. (Getty)

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A pesar de todo ello, Umtiti recalcó en múltiples ocasiones que siempre fue consciente de la decisión que tomó: “Me arriesgué, pero el Mundial es cada cuatro años. Me obligué a ello, por eso es que las cosas son complicadas esta temporada. No me arrepiento de esa elección. Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada“, expresó al anunciar su retiro.

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