Por qué no juega Adam Bareiro hoy en Boca vs. Sarmiento por la Copa Argentina 2026

Este jueves por la noche, Boca se enfrenta a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en un duelo crucial para definir al clasificado que irá contra Vélez en octavos de final. Sin embargo, en medio de este contexto, lo que más sorprendió fue laausencia de Adam Bareiro, que no es titular ni va al banco de suplentes.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, tras superar el doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo, Bareiro sufrió una nueva lesión en plena recuperación. No pudo sumarse a los entrenamientos con normalidad junto a sus compañeros. Según pudo saber BOLAVIP, vale aclarar que el dolor es en la zona lumbar, por lo que no tiene vínculo alguno con las molestias musculares que sufrió antes.

Debido a esta cuestión, Adam comenzará un tratamiento médico específico para mejorar rápidamente y que la evolución sea más efectiva. Por ese motivo, el delantero será baja por 15 días como mínimo, aunque el proceso debe ser examinado día a día por los especialistas. Sin embargo, si la recuperación no es favorable, no se descarta que se someta a una operación.

La formación de Boca ante Sarmiento

El cuadro final de la Copa Argentina