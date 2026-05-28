Federico Valverde, autocrítico con Uruguay antes del Mundial: “La última imagen buena fue en Sudáfrica”

El futbolista de Real Madrid confesó su charla con Nahitan Nández al no ser convocado por Marcelo Bielsa y reveló su postura como referente.

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026 el próximo jueves 11 de junio y ahora ya se ultiman detalles. En ese sentido, Federico Valverde rompió el silencio en el arribo a su país para representar a la Selección de Uruguay, en el que tocó diferentes tópicos que mantienen en vilo a todo Sudamérica antes del comienzo de la cita máxima en Norteamérica.

Lo cierto es que, al llegar al Aeropuerto de Montevideo, el mediocampista manifestó: “Estoy feliz, con mucha ilusión y ganas de encontrarme con mis compañeros para preparar el Mundial“. Inmediatamente después, el charrúa expresó: “Siempre estamos ilusionados con levantar el trofeo, es lo que desea uno desde chiquito: jugar en la selección y levantar la Copa del Mundo“.

Federico Valverde, referente de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Me siento como un referente“, sentenció uno de los capitanes de la Selección de Uruguay de cara al Mundial. Pocos segundos más tarde, el jugador de Real Madrid resaltó una cuestión clave y aseguró: “Es importante que haya unión dentro del equipo y disfrutemos la competición“.

Además, se refirió a la no convocatoria de Nahitan Nández, que quedó excluido en el recorte final. “Estuve hablando con él. Llevamos muchos años jugando juntos y una amistad“, confesó Valverde en primera instancia. “Estoy triste por él, yo he pasado por lo mismo y sé que es muy doloroso“, reconoció también. Por último, añadió: “Al final hay que respetar lo que dice el entrenador“.

Federico Valverde, referente de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

Publicidad

No conforme con eso, palpitó lo que será la participación de la Celeste y deslizó: “Uno siempre sueña con que Uruguay esté en lo más alto y la última imagen buena fue en Sudáfrica 2010“. En ese mismo sentido, Federico manifestó: “Nosotros crecimos con esa imagen y nos encantaría poder igualarlo y que todo Uruguay se sienta orgulloso como en esa fecha“.

🗣️ "ME SIENTO COMO UN REFERENTE"



🇺🇾 En su arribo a Uruguay, Federico Valverde habló sobre su rol en la Celeste y el objetivo en el #MundialEnDSPORTS.



🗒️ Además, se refirió a la no convocatoria de Nahitan Nández. #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/5oujKtDg6e — DSPORTS (@DSports) May 27, 2026

Por otro lado, Valverde también hizo referencia al conflicto que tuvo con Aurelién Tchouaméni y provocó un cortocircuito en el vestuario merengue en las últimas semanas de la temporada. “Tuve el respaldo de mucha gente, el cariño de todos los aficionados de Real Madrid y el apoyo del club“, sostuvo el mediocampista uruguayo frente a los medios en el Aeropuerto de Montevideo.

Publicidad

En ese mismo sentido, el volante charrúa expresó: “Hay veces que hay que pasar estos mínimos obstáculos dentro del fútbol y la vida“. No conforme con lo dicho hasta el momento, redobló la apuesta y fue por más. “Uno aprende a madurar como persona“, soltó en primera instancia. Luego, completó: “Esto me servirá para ser mejor capitán en los próximos años“.