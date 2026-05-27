Lo comparan con Eden Hazard y rechazó a España para jugar el Mundial 2026 con Bélgica: Matías Fernández-Pardo, la apuesta de Rudi García

Tiene 21 años, todavía no debutó en la Selección y fue la sorpresa de la lista tras consagrarse con el Lille en Francia.

Bélgica fue una de las primeras selecciones en anunciar sus convocados para el Mundial 2026, y si bien hay nombres de la talla de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne o Romelu Lukaku, sin lugar a dudas el que hizo levantar más de una ceja y hacer que muchos se detengan un segundo fue el de Matías Fernández-Pardo.

Lejos de sonar “belga”, es un nombre hispano, y esa es su ascendencia. Matías es hijo de padre español y madre italiana, pero que nació en Bruselas. De chico, vivió entre Bélgica y Francia, pasando por la cantera del Andelecht a la del Lille, de regreso a tierras belgas con el Gent y de allí otra vez a Francia, ya como profesional, con el Lille en el que estuvo unos meses en su niñez.

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Matías Fernández-Pardo siempre fue tenido en cuenta por las categorías juveniles de la Selección de Bélgica, pero el llamado del seleccionado mayor no llegó sino hasta esta convocatoria para el Mundial 2026, luego de ser figura en el Lille, donde llegó a octavos de Europa League, y terminó tercero en Ligue 1, clasificando a Champions para la próxima temporada.

Fernández-Pardo disputó 41 partidos en todas las competiciones, anotando 8 goles en 29 presencias en la liga francesa. Su estilo de juego, dinámico y regateador por banda, hizo a más de uno recordar a Eden Hazard, un joven belga que brilló con la camiseta del LOSC Lille y terminó transformándose en uno de los futbolistas más espectaculares de la última década.

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Fernandez-Pardo fue elegido MVP en varios partidos de Ligue 1. (LOSC Lille)

Hazard pasó del Lille al Chelsea y a ser capitán de una generación dorada de Bélgica, semifinalista del mundo en 2018. Ahora Matías Fernández-Pardo tendrá, con 21 años, la oportunidad de mostrar su valía con la camiseta De Rode Duivels, los diablos rojos, bajo las luces más brillantes que el mundo fútbol es capaz de otorgar.

Los convocados de Bélgica para el Mundial 2026

Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid, ESP), Senne Lammens (Manchester United, ING) y Mike Penders (Racign de Estrasburgo, FRA).

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Defensores: Timothy Castagne (Fulham, ING), Zeno Debast (Sporting, POR), Maxim De Cuyper (Brighton, ING), Koni De Winter (Milan, ITA), Brandon Mechele (Brujas, BEL), Thomas Meunier (Lille, FRA), Nathan Ngoy (Lille, FRA), Joaquin Seys (Brujas, BEL) y Arthur Theate (Eintracht Frankfurt, ALE).

Mediocampistas: Kevin De Bruyne (Napoli, ITA), Amadou Onana (Aston Villa, ING), Nicolas Raskin (Rangers, ESC), Youri Tielemans (Aston Villa, ING), Hans Vanaken (Brujas, BEL) y Axel Witsel (Girona, ESP).

Delanteros : Charles De Ketelaere (Atalanta, ITA), Jeremy Doku (Manchester City, ING), Matías Fernandez-Pardo (Lille, FRA), Romelu Lukaku (Napoli, ITA), Dodi Lukebakio (Benfica, POR), Diego Moreira (Racing de Estrasburgo, FRA), Alexis Saelemaekers (Milan, ITA) y Leandro Trossard (Arsenal, ING).

: Charles De Ketelaere (Atalanta, ITA), Jeremy Doku (Manchester City, ING), Matías Fernandez-Pardo (Lille, FRA), Romelu Lukaku (Napoli, ITA), Dodi Lukebakio (Benfica, POR), Diego Moreira (Racing de Estrasburgo, FRA), Alexis Saelemaekers (Milan, ITA) y Leandro Trossard (Arsenal, ING). Entrenador: Rudi García

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El grupo de Bélgica en el Mundial

Bélgica es cabeza del Grupo G del Mundial 2026, el cual comparte con sus pares de Egipto, Irán y Nueva Zelanda. El primer encuentro del conjunto de Rudi García en la Copa del Mundo será contra la Selección de Egipto, el 15 de junio en el Lumen Field de Seattle. La segunda presentación la hará contra Irán el 21 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, y cerrará la Fase de Grupos contra Nueva Zelanda, en Vancouver, el 27 de junio.

De Bruyne, Lukaku, Courtois, Witsel… el Mundial 2026 será el Last Dance para una generación. (Getty)

Síntesis

Matías Fernández-Pardo fue convocado a sus 21 años por Bélgica al Mundial 2026.

fue convocado a sus 21 años por Bélgica al Mundial 2026. 8 goles en 29 partidos anotó el extremo con el Lille en liga francesa.

anotó el extremo con el Lille en liga francesa. Grupo G del Mundial tendrá a Bélgica junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.