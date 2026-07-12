Un importante ex futbolista de los Tres Leones aseguró que eliminarán a la Albiceleste y lanzó una desafiante frase al referirse al astro rosarino.

La semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra ya comenzó a subir de temperatura lejos de la cancha. Porque mientras los equipos ultiman los detalles futbolísticos para el duelo del miércoles en Atlanta, desde la prensa británica empezaron a aparecer las primeras declaraciones con tono desafiante. Y una de las voces más fuertes fue la de Joe Cole, exmundialista inglés, que se mostró convencido de que los Tres Leones eliminarán al vigente campeón.

El exmediocampista, que representó a Inglaterra en los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, participó de un programa junto a otros ex futbolistas como Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, donde no tuvo pelos en la lengua para palpitar el duelo contra la Selección Argentina. “¿La primera vez que Messi jugará contra Inglaterra? Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%“, respondió cuando le preguntaron cómo imaginaba el duelo contra el astro.

Lejos de bajar el tono, Cole redobló la apuesta y dejó un pronóstico categórico. “Lo digo ahora: vamos a llegar a la final del Mundial. Lo siento en los huesos“, afirmó. convencido. Y explicó: “Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar”.

Pese a la contundencia de lsus declaraciones, las palabras del ex Chelsea llamaron la atención porque durante años fue uno de los mayores admiradores públicos de Messi. Incluso, en su momento había asegurado que Cristiano Ronaldo “probablemente se golpea la cabeza en la almohada pensando que ojalá fuera tan bueno como Messi”. Sin embargo, esta vez dio un giro de 180 grados y dejó de lado la admiración para ponerse del lado de su selección.

Joe Cole no tuvo filtro al palpitar el duelo entre Argentna e Inglaterra en el Mundial (Getty Images).

No todos compartieron el nivel de confianza de Joe Cole. Incluso, le respondieron “eso decilo dentro de ocho meses” cundo lanzó su frase sobre Messi. Por su parte, Micah Richards optó por un análisis más prudente. “Son mañosos y ganadores“, describió sobre el equipo argentino. Así, poco a poco, las frases mediáticas empezaron a encender un partido que promete empezar a escribirse mucho antes del pitazo inicial.

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La AFA pidió jugar con la camiseta suplente

Mientras tanto, desde la Selección Argentina se encargan de seguir definiendo detalles. Uno de ellas tiene que ver con la camiseta que utilizarán los campeones del Mundo para salir a la cancha, cuestión que ya estaría cerca de confirmarse.

Según informó Diego Monroig en ESPN, la AFA elevó un pedido formal a la FIFA para utilizar la indumentaria alternativa, la misma con la que la Selección venció 3-0 a Jordania en la fase de grupos de este Mundial.

La respuesta oficial al pedido argentino llegaría recién el martes, cuando la FIFA termine de confirmar cuál de los dos seleccionados será considerado local y cuál visitante. En principio, por el orden del cuadro, Inglaterra sería el local y tendría prioridad para vestir su tradicional camiseta blanca, un escenario que abriría la puerta para que Argentina vuelva a salir al campo con su uniforme suplente.