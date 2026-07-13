Agenda de HOY en el Mundial 2026: por qué no hay partidos este lunes 13 de julio

Todos los detalles relacionados con el descanso en la Copa del Mundo luego de la culminación de los cuartos de final.

Los cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya culminaron oficialmente. Encontraron su punto final luego de las clasificaciones de los seleccionados de Francia, España, Inglaterra y Argentina, quienes dejaron en el camino a los combinados de Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza, respectivamente.

Así las cosas, los ojos de todo el planeta comenzaron a posicionarse sobre lo que serán las semifinales de la propia Copa del Mundo. En medio de ese panorama, hay que destacar que, para seguir las variantes de dicha instancia del certamen futbolístico más importante del planeta, habrá que seguir transitando el descanso correspondiente.

PARTIDOS DE LAS SEMIFINALES

(Horarios de la República Argentina)

Francia vs. España

14/7 (16:00) – AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos

Inglaterra vs. Argentina

15/7 (16:00) – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Estados Unidos

El cuadro del Mundial 2026