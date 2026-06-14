Los hinchas revolucionaron Kansas City con un banderazo a la espera del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial

A dos días del debut de la Albiceleste, más de mil hinchas se reunieron en un punto estratégico para apoyar a los de Scaloni.

El Mundial 2026 ya está en marcha y la Selección Argentina sueña con repetir lo logrado en Qatar 2022. Los comandados por Lionel Scaloni se preparan para el debut del próximo martes ante Argelia en el marco de la primera fecha de la fase de grupos.

El Arrowhead Stadium de Kansas City será el primer escenario en el que se presentarán los campeones del mundo. A pesar de que no se trata de una de las ciudades más turísticas de Estados Unidos, los hinchas argentinos ya se están acercando de a multitudes.

Este domingo, palpitando lo que será el debut, más de mil personas participaron de un banderazo para mandarle su apoyo a la Selección Argentina. Con bombos y cánticos, hinchas que viven en el país norteamericano y otros tantos que viajaron hasta allí se unieron a la espera del primer partido.

Alrededor del restaurante Los Hornos, que ofrece comida argentina en Kansas City, los hinchas revolucionaron la ciudad, tal como lo reflejan los videos captados por BOLAVIP. El Mundial está en marcha y Argentina espera por la hora de su debut.

La posible formación de Argentina vs. Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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