A 48 horas del estreno ante Argelia en Kansas City, el entrenador de la Selección alternó entre una línea de cinco y un 4-4-2 en el último ensayo táctico.

La cuenta regresiva atraviesa su recta final. Restan tan solo 48 horas para que la Selección Argentina debute ante Argelia en el Mundial , este martes desde las 22 en Kansas City. Consciente de ello, Lionel Scaloni comenzó a ultimar detalles tácticos. Aunque, cuando parecía que tenía el panorama prácticamente definido, el DT sorprendió en el último entrenamiento al realizar una prueba con dos formaciones distintitas y varias alternativas, dejando más preguntas que certezas.

Durante la práctica del sábado, Scaloni llevó adelante un ensayo en el que primero apostó por un esquema con línea de cinco defensores. Se trató de una formación 5-3-2 que tuvo como carrileros a Giuliano Simeone por derecha y Nicolás González por izquierda, acompañando a un trío central compuesto por Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.

En ese mismo ensayo, el mediocampo se mantuvo con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que el ataque quedó reservado para Lionel Messi junto a un centrodelantero que se definirá entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Sin embargo, la prueba no terminó ahí. En el transcurso del mismo entrenamiento, Scaloni modificó el dibujo y pasó a una línea de cuatro, con un esquema 4-4-2 tradicional.

Allí, Gonzalo Montiel apareció como lateral derecho, mientras que Nicolás González fue reemplazado por Thiago Almada, quien se sumó al mediocampo y dejó a Licha Martínez ocupando la banda. Además, en otro tramo de la práctica se ensayó con Facundo Medina en el lateral, luego de que Martínez fuera desplazado de la zaga central en lugar de Cuti Romero.

Lionel Scaloni intenta definir la formación de Argentina para el debut contra Argelia.

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Más allá de las variantes en defensa, el mediocampo se mantuvo con estabilidad y dejó a De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández como base en ambos esquemas, con Almada como la principal variante ofensiva desde la segunda línea. En ataque, la única incógnita sigue siendo quién acompañará a Messi.

Con ese panorama, Scaloni empieza a delinear una formación que todavía no está cerrada del todo, pero que se ajusta a la idea de llegar con alternativas al debut.

Datos clave

La Selección Argentina debutará ante Argelia en el Mundial este martes en Kansas City.

debutará ante Argelia en el Mundial este martes en Kansas City. El entrenador Lionel Scaloni probó esquemas tácticos 5-3-2 y 4-4-2 durante la práctica.

probó esquemas tácticos 5-3-2 y 4-4-2 durante la práctica. El mediocampo de la formación mantuvo estables a De Paul, Mac Allister y Fernández.