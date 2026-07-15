Los medios españoles reaccionaron a la victoria agónica de Argentina sobre Inglaterra: “Atlanta fue el Azteca”

La prensa del próximo rival de la Albiceleste deliró con la nueva remontada de los campeones del mundo.

La Selección Argentina se metió en otra final de Copa del Mundo. Los campeones defensores se lo dieron vuelta a Inglaterra, concretando su tercera remontada al hilo en el certamen. Ahora irá por la gloria ante España, que siguió muy atentamente lo sucedido en Atlanta.

La prensa del próximo rival de la Albiceleste reaccionó a lo que pasó en la semifinal. Los medios más importantes del país europeo se despacharon con distintos títulos, ponderando al combinado nacional y también criticando a Thomas Tuchel por la postura tomada después del 1-0.

La reacción de los medios españoles

El título de Diario AS.

Así tituló Diario Marca.

El título de Mundo Deportivo.

ABC también se hizo eco del triunfo Albiceleste.

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La repercusión de 20 Minutos.

El País y el título post remontada.

“Atlanta fue el Azteca”, tituló El Mundo.