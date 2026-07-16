Argentina y España definen al próximo campeón del mundo, pero hay un detalle clave del reglamento que pocos fanáticos conocen.

El escenario está listo y el mundo entero contiene la respiración de cara a la esperada final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El imponente recinto norteamericano será el teatro de los sueños para un choque de titanes absolutos, donde Argentina, impulsada por la ilusión de revalidar su corona y extender su vigente época dorada, se medirá frente a una España brillante y renovada que anhela con todas sus fuerzas bordar la segunda estrella en su escudo. Será un verdadero duelo de estilos, de jerarquía pura y de emociones a flor de piel, donde el fervor sudamericano chocará frontalmente con la exquisitez táctica de La Roja en la búsqueda de la gloria máxima.

Se anticipa un trámite sumamente cerrado, de estudio meticuloso y de ajedrez estratégico, en el que ningún combinado querrá ceder ni un milímetro de ventaja ante el implacable poderío de su rival. Las defensas férreas, el mediocampo de lujo y la tensión característica que siempre envuelve a una final mundialista prometen convertir el campo de juego en una intensa batalla tanto física como mental. Ante un nivel de paridad tan abrumador y con el trofeo más codiciado del planeta en el medio del campo, resulta inevitable plantearse el escenario más dramático de todos: ¿qué sucederá si el marcador permanece igualado una vez que el árbitro pite el final de los 90 minutos reglamentarios?

Enzo Fernández y Fabián Ruiz, figuras de Argentina y España.

¿Hay alargue y penales en la final del Mundial 2026 en caso de empate?

Si el partido definitorio por la Copa del Mundo entre Argentina y España termina igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios (más el tiempo adicionado por el árbitro), el reglamento oficial de la FIFA establece el siguiente protocolo para coronar al campeón:

Tiempo Extra: Se disputará una prórroga de 30 minutos , dividida en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Los equipos cuentan con un breve descanso antes de iniciar esta etapa y cambiarán de lado para la segunda mitad. Cabe recordar que ya no existe la regla del “Gol de Oro”, por lo que la prórroga se juega en su totalidad sin importar si algún equipo marca un tanto.

Se disputará una prórroga de , dividida en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Los equipos cuentan con un breve descanso antes de iniciar esta etapa y cambiarán de lado para la segunda mitad. Cabe recordar que ya no existe la regla del “Gol de Oro”, por lo que la prórroga se juega en su totalidad sin importar si algún equipo marca un tanto. Tiros desde el punto penal: Si la igualdad en el marcador persiste luego de los 120 minutos totales de juego, el ganador se definirá mediante una tanda de penales. La serie inicial consta de cinco ejecuciones por equipo. Si continúan empatados tras esos cinco tiros, se pasará a la instancia de “muerte súbita”, donde patearán un penal por lado hasta que uno convierta y el otro falle.

Detalles del MetLife Stadium de Nueva Jersey

El MetLife Stadium es el “Estadio de Nueva York/Nueva Jersey” en este certamen y protagonista absoluto del Mundial 2026 como sede del juego decisivo por el título. Con capacidad para 82,500 espectadores, este recinto ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, albergó partidos de alto perfil: se usó en fase de grupos, dieciseisavos, octavos de final y será la sede de la gran final.

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El estadio es hogar compartido de New York Giants y New York Jets de la NFL, y su accesibilidad desde Manhattan lo convrtió en el epicentro del torneo.

MetLife Stadium, New Jersey.

Los partidos que se disputaron en el MetLife Stadium en este Mundial:

Brasil 1-1 Marruecos | Fase de grupos

Francia 3-1 Senegal | Fase de grupos

Noruega 3-2 Senegal | Fase de grupos

Ecuador 2-1 Alemania | Fase de grupos

Panamá 0-2 Inglaterra | Fase de grupos

Francia 3-0 Suecia | 16 de final

Brasil 1-2 Noruega | 8avos de final

España – Argentina | Final