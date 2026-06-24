Los posibles rivales de Brasil en los 16avos de final del Mundial y cuándo puede enfrentarse a Argentina

La Verdearamela ganó el Grupo C y ya tiene claro su cuadro camino a la final del certamen.

En el marco de la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026, la Selección de Brasil le ganó 3 a 0 a la Selección de Escocia con un doblete de Vinicius Jr y otro tanto de Matheus Cunha, por lo que de esta manera se quedó con el primer puesto de la zona y aseguró su clasificación a los 16avos de final.

Ahora, el elenco comandado por Carlo Ancelotti espera por conocer a su rival en la próxima instancia, que saldrá del Grupo F, que está compuesto por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, con la particularidad de que el país africano ya se encuentra eliminado por perder sus dos partidos.

En este sentido, los otros tres países pueden enfrentarse a la Verdeamarela en 16avos de final. Por el momento, Japón es quien ocupa esta posición, pero todo se definirá en la última fecha, en la que los asiáticos se enfrentan a Suecia, mientras que Países Bajos juega contra Túnez.

Una vez que se conozca al rival, Brasil comenzará a preparar este partido que ya tiene fecha confirmada. La misma es el lunes 29 de junio a las 14.00 horas en el Estadio de Houston, en Texas, donde aún no jugó el elenco comandado por Ancelotti.

Cuándo puede enfrentarse Brasil a Argentina en el Mundial 2026

De esta manera, como ambos países terminaron primeros en sus grupos, ya tienen confirmado su cuadro camino a la gran final, que se disputará el domingo 19 de julio a las 16.00 horas de Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey.

En la única instancia que podrán enfrentarse Argentina y Brasil en el Mundial 2026 es en las semifinales. Para que esto se de ambos primero tendrán que superar otras tres instancias, que serán los 16avos de final, octavos de final y cuartos de final.

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