Acertó los primeros dos resultados: el “oráculo” viral de X que predijo el camino de Argentina para ganar el Mundial 2026

En las redes sociales se viralizó un posteo del año pasado en el que afirma que la Albiceleste volverá a ganar el certamen.

Con las victorias 3 a 0 frente a Argelia y 2 a 0 ante Austria, la Selección Argentina ganó el Grupo J del Mundial 2026 e inició su camino para la defensa del título de la mejor manera, ya que se aseguró la clasificación a los 16avos de final del certamen, donde jugará ante el segundo del Grupo H.

En medio de este camino de la Albiceleste, meses antes del debut de los dirigidos por Lionel Scaloni, un usuario de X, @8bdrssss, dio su predicción sobre los partidos que jugará el seleccionado y cómo hará para consagrarse campeón nuevamente de este torneo.

Luego de acertar los dos primeros resultados, el ‘oráculo’ afirmó que en la tercera fecha de los grupos la Selección Argentina le ganará 4 a 0 a Jordania para cerrar esta fase con puntaje perfecto. En 16avos de final tendrá un clásico, ya que jugará contra Uruguay y lo vencerá 2 a 0.

Pasando a los octavos de final se enfrentará a una de las sorpresas de la Copa del Mundo, ya que le tocará Irán, a quien lo goleará 3 a 0. Ya en cuartos de final, las cosas se complicarán para el equipo comandado por Lionel Scaloni.

Es que, en cuartos de final irá ante la Selección de Portugal, quien se quedará con el Grupo K. En el tan esperado duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, será Argentina quien se quede con el triunfo al ganar 2 a 1, con la particularidad de que recibirá un gol por primera vez en el torneo.

Ya en semifinales tendrá un duro cruce frente a la Selección de Inglaterra, a quien también lo vencerá 2 a 1. La gran final será frente a la Selección de España, en donde Argentina nuevamente ganará 2 a 1, por lo que se consagrará bicampeón del mundo por primera vez en su historia.

Publicidad

2026 World Cup prediction 🇦🇷



Group Stage

🇦🇷 3-0 🇩🇿

🇦🇷 2-0 🇦🇹

🇦🇷 4-0 🇯🇴



Round of 32

🇦🇷 2-0 🇺🇾



Round of 16

🇦🇷 3-0 🇮🇷



Quarterfinal

🇦🇷 2-1 🇵🇹



Semifinal

🇦🇷 2-1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Final

🇦🇷 2-1 🇪🇸



🏆 Player of the Tournament: Lionel Messi

🥇 Top Scorer: Lionel Messi

🎯 Top Assister: Lionel Messi — S🕊️🇸🇪 (@8bdrssss) December 6, 2025

Datos claves