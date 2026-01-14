Marcelo Bielsa puede perder a una figura de la Selección de Uruguay para el Mundial 2026 por una grave lesión

Uruguay es uno de los cuatro equipos del Grupo H del Mundial 2026, donde también se encuentran España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Y por si enfrentar a uno de los grandes candidatos a levantar la Copa del Mundo no fuera suficiente, la celeste ahora tiene un problema mayor, tras confirmarse la lesión de una de sus grandes figuras.

El Tottenham confirmó que Rodrigo Bentancur se sometió a una operación tras sufrir un grave desgarro en su isquiotibial derecho, por lo cual será baja por varios meses. Bentancur estará fuera por un estimado de tres meses, pero podría extenderse de acuerdo a cómo evolucione durante su recuperación.

Rodrigo Bentancur se lesionó, fue operado y será baja por al menos tres meses. (Getty)

La lesión de Bentancur se dio en la derrota del Tottenham vs. Bournemouth del último miércoles, y luego de una semana de estudios, se determinó que la operación era la mejor forma de proceder de acuerdo a la lesión sufrida.

¿Llega Bentancur al Mundial 2026 con Uruguay?

En teoría, Rodrigo Bentancur no debería tener problema en llegar a la Copa del Mundo con Uruguay, y con tiempo suficiente como para ponerse en ritmo de competición. Eso sí, su presencia en la Fecha FIFA de marzo no será posible, al menos con los tiempos que se estiman para su recuperación.

Bentancur podría estar presente para los amistosos previos a la Copa del Mundo, y luego formar parte del plantel que Marcelo Bielsa lleve al torneo. El ex Boca es un jugador clave para el entrenador argentino, al punto tal de que en la última Fecha FIFA portó la cinta de capitán, en lo que fue derrota ante Estados Unidos por 5 a 1.

Bentancur es clave para Uruguay y fue capitán para Bielsa en la última Fecha FIFA. (Getty)

Uruguay ya de por sí está en un momento complicado, e incluso se llegó a poner en duda la continuidad de Marcelo Bielsa en la previa de la Copa del Mundo, por lo que no se puede dar el lujo de perder jugadores como Rodrigo Bentancur para la competición más importante del año. Por fortuna, parece que no será problema y todo se solucionará previo a ello.

En síntesis

Rodrigo Bentancur fue operado tras sufrir un grave desgarro en el isquiotibial derecho.

fue operado tras sufrir un grave desgarro en el isquiotibial derecho. El jugador estará fuera tres meses y se perderá la Fecha FIFA de marzo .

y se perderá la . Rodrigo Bentancur debería llegar en condiciones para disputar el Mundial 2026 con Uruguay..

