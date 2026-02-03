River hoy: el contrato de los 30 millones de dólares y qué hará Gallardo con Kendry Páez pensando en Tigre

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 3 de febrero de 2026, con la mira puesta en Tigre, rival del próximo sábado en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El contrato millonario que firmó el club, la decisión de Gallardo con Kendry Páez, la lesión de Driussi y la queja de Bichi Fuertes por el arbitraje del pasado domingo.

El Monumental cambia de nombre y River firmó un contrato por 30 millones

En las últimas horas, según informó El Cronista, River y Dorinka decidieron interrumpir el contrato por el naming. De esta manera, el Estadio Monumental -a partir del 1 de enero de 2027- cambiará de nombre. Los de Núñez ya tienen una oferta superadora que le garantiza, al menos, ganar 3 millones de dólares por año, aunque puede ser más.

Hace algunos días, River firmó un acuerdo contractual con Live Nation, una empresa dedicada a la organización de recitales. El mismo tiene una duración de 10 años y es por 110 millones de dólares, aunque eso es por los recitales que se harán en el Monumental en la próxima década.

A partir de 2027, el Monumental cambiará de nombre. (Foto: Getty).

Por otro lado, River acordó con Live Nation un contrato por el naming, el cual le dejará a los de Núñez 30 millones de dólares, pero está la particularidad que tanto el Millonario como la empresa dedicada a la organización de eventos pueden traer una oferta superadora y repartirse el dinero. Lo que es importante aclarar es que ambas partes deben estar de cuerdo.

Ante esta situación, a partir del 1 de enero de 2027, la casa del Millonario pasará a llamarse Live Nation Monumental, aunque todo puede cambiar ya que durante los próximos once meses, tanto el club como la empresa pueden alcanzar un acuerdo superador con otra empresa, pero de momento ese sería el nombre del Monumental.

Publicidad

Publicidad

ver también Adiós al Más Monumental: ¿Cuál será el nuevo nombre del estadio de River?

El plan de Gallardo con Kendry Páez pensando en Tigre

La idea del cuerpo técnico es clara: que el ecuatoriano se adapte de la mejor forma posible al fútbol argentino y a los movimientos del equipo. Si bien llega con una importante base física debido a su estadía en Europa, el principal desafío pasa por la puesta a punto futbolística: tan solo sumó 11 minutos en lo que va del año, lo cual motivaría a Gallardo a llevarlo de a poco, sin apurar los tiempos.

Aún con varios días de trabajo por delante antes del duelo con el Matador, el Muñeco evaluará la evolución de Páez en cada práctica para definir si finalmente integra la lista de concentrados. En el mejor de los escenarios, el ecuatoriano arrancaría como alternativa, una carta para cambiar el partido desde el banco de suplentes.

Kendry Páez. (Foto: Prensa River).

Publicidad

Publicidad

Bichi Fuertes se quejó por los arbitrajes

Esteban Fuertes, ex jugador de River, dijo en pleno streaming de La Página Millonaria, que los árbitros exponen a Fideo: “Creo que es el error más grande que pueden cometer los árbitros. Está bien que nos dio mucho, pero lo están haciendo quedar mal a él también. Lo dejan expuesto“.

Di María ante River. (Foto: Getty).

Además, agregó: “A Dí María, desgraciadamente, le están cobrando todo”. Cabe destacar que el pasado domingo, el Millonario visitó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y Facundo Tello -árbitro del partido- compró prácticamente cada vez que Fideo cayó al piso y cobró falta, aunque muchas de ellas no fueron.

Publicidad

Publicidad

Driussi se desgarró

Tras someterse a estudios, se confirmó que Driussi padeció un desgarro de grado I en el isquiotibial izquierdo. Los plazos de recuperación, aunque siempre dependen de cada protagonista, estipulan un parate que ronda entre los ocho y 15 días.

Sebastián Driussi, delantero de River. (Foto: Prensa River).

De esta manera, con calendario en mano, la baja de Driussi se dará durante una seguidilla interesante de partidos: no estará presente este sábado ante Tigre en el Monumental, se perderá la visita a La Paternal para enfrentar a Argentinos Juniors (12/2) y posiblemente tampoco llegue al duelo por Copa Argentina contra Ciudad Bolívar (17/2).

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE