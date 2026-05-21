A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Canadá de la Fórmula

Luego del Gran Premio de Miami, que tuvo a Kimi Antonelli como ganador, la Fórmula 1 volverá al ruedo con el Gran Premio de Canadá, en lo que será la quinta carrera de la temporada, que también contará con un Sprint en la jornada del sábado.

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Franco Colapinto, que en Estados Unidos cerró la mejor performance de su carrera al terminar en el séptimo lugar, volverá a correr junto a Alpine e intentará seguir escalando posiciones tanto en la tabla de pilotos como también ayudar a su equipo en el campeonato de constructores.

Así las cosas, por la séptima fecha del Campeonato (se suspendieron Bahrein y Arabia Saudita), se viene el Gran Premio de Canadá que será clave para reacomodar la tabla de posiciones. En ese sentido, el Circuito Gilles Villeneuve es el escenario para que los pilotos brillen sobre la pista el próximo fin de semana del 22, 23 y 24 de mayo.

Los horarios del GP de Canadá 2026

Viernes 22 de mayo:

13:30: Prácticas Libres 1

17:30: Clasificación Sprint

Sábado 23 de mayo:

13:00: Carrera Sprint

17:00: Clasificación

Domingo 24 de mayo:

17:00: Carrera principal

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La FIA quiere recuperar los GP de Arabia Saudita y Bahréin

Hasta el momento lo que se sabe es que el Gran Premio de Arabia Saudita podría celebrarse el fin de semana del 6 de diciembre, fecha para la cual estaba pactada la carrera final de la temporada 2026, el GP de Abu Dhabi. Esto movería dicha competencia a la siguiente semana, lo que haría que el campeonato llegue a su fin el 13 de diciembre.

Mientras tanto, el GP de Bahréin podría llegar a disputarse el primer fin de semana de octubre, con la carrera principal pactada para el 4 de octubre. Esto sería justo entre las carreras en Bakú (GP de Azerbaiyán) del 25 de septiembre, y en Singapur, del 11 de octubre.

Datos claves

Franco Colapinto correrá con Alpine en Canadá tras salir séptimo en Miami .

correrá con en Canadá tras salir séptimo en . El GP de Canadá se disputará el 24 de mayo a las 17:00 .

se disputará el a las . Los GP de Bahréin y Arabia Saudita se reprogramarían para octubre y diciembre.