El astro de 38 años convirtió 3 goles en el debut ante Argelia y volvió a acaparar la atención de todos en la Copa del Mundo.

En plena Copa del Mundo 2026, una de las voces más autorizadas de la Selección Argentina rompió el silencio y dejó frases contundentes. Mario Alberto Kempes, campeón en 1978 siendo la máxima figura del certamen, sorprendió a todos con su declaración en referencia a Lionel Messi. Lejos de bajarle el precio, no hizo más que enaltecer la inmensa figura del astro albiceleste.

El Matador fue el máximo goleador del Mundial ’78, además de ser el mejor futbolista, y luego levantó el trofeo que significó la primera estrella para el país. Sin embargo, el ego no es un problema para él, sino que hasta pareciera ser todo lo contrario. Fiel a su estilo, se encargó de resaltar lo hecho por el crack rosarino y también mencionó a Diego Armando Maradona, el otro gran prócer.

Mario Alberto Kempes en el Mundial 1978. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, Mario Alberto manifestó: “El Kempes del ’78 no puede igualarse ni al Maradona del ’86 ni al Messi del 2022“. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue por más. “Esos dos monstruos no tienen comparación. Te hacen pasar vergüenza, son muy inteligentes, no sabés lo que van a hacer“, sentenció.

En ese preciso momento hizo una referencia propia y expresó: “En los primeros tres partidos no hice goles, en los otros tres partidos hice cuatro“. Inmediatamente después, realizó una mínima pausa y continuó. “Pero normalmente aquella figura que lo nombran como el mejor del mundial sale en las finales...”, deslizó para volver a rendirse ante los astros argentinos.

Lionel Messi al ganar el Mundial 2022. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el histórico delantero que marcó un antes y un después, amplió su discurso al respecto. En ese sentido, sin titubear al decirlo públicamente, Kempes aseguró: “Si vos no tenés al lado tuyo los compañeros que tuve, eso no se logra solo, como lo que hizo Diego y como lo que está haciendo Messi“.

De esta manera, volvió a elogiar a los dos mejores futbolistas que tuvo Argentina si se cuentan todos los tiempos, pero aún se guardaba una frase más bajo la manga. “Los fenómenos, y yo no me incluyo ahí, te ganan partidos, el grupo te gana campeonatos“, culminó su declaración el Matador, destacando la importancia del equipo, pero enalteciendo a Messi y a Maradona.

Diego Armando Maradona y Lionel Messi en el Mundial 2010. (Getty Images)