Lionel Messi fue la gran figura de la Selección Argentina en el debut en el Mundial. La Pulga anotó los tres tantos de la Albiceleste ante Argelia y se convirtió -junto a Miroslav Klose- en el máximo anotador en la historia de los Mundiales. Una vez finalizado el partido, el rosarino dialogó con la prensa y sorprendió a todos al contar que Rafael Nadal lo inspira.
En zona mixta, Lionel Messi dijo: “A mí me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, creo que somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaré”.
La respuesta de Rafa Nadal
A través de su cuenta de Instagram, Rafael Nadal compartió el video en el que Lionel Messi lo elogiaba y respondió de la misma manera: “Gracias, Leo Messi. Enhorabuena por el arranque en el Mundial”. Cabe destacar que el máximo ganador de títulos en Roland Garros es aficionado de Real Madrid y que la Pulga es uno de los máximos ídolos de Barcelona.
Messi va por el récord absoluto en Mundiales
Tras marcar tres goles frente a Argelia, Lionel Andrés Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales y comparte el liderazgo de la tabla con Miroslav Klose. Si la Pulga convierte un tanto más en esta Copa del Mundo lo superará. Cabe destacar que Mbappé acumula 14 gritos y también está en la pelea.
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DATOS CLAVE
- Lionel Messi anotó tres goles frente a Argelia en el debut del Mundial.
- El delantero argentino igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales.
- El tenista Rafael Nadal felicitó a Messi mediante su cuenta de Instagram.