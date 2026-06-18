La leyenda del tenis se hizo eco del mensaje de la Pulga luego de su triplete ante Argelia en el estreno de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Lionel Messi fue la gran figura de la Selección Argentina en el debut en el Mundial. La Pulga anotó los tres tantos de la Albiceleste ante Argelia y se convirtió -junto a Miroslav Klose- en el máximo anotador en la historia de los Mundiales. Una vez finalizado el partido, el rosarino dialogó con la prensa y sorprendió a todos al contar que Rafael Nadal lo inspira.

En zona mixta, Lionel Messi dijo: “A mí me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, creo que somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaré”.

La respuesta de Rafa Nadal

A través de su cuenta de Instagram, Rafael Nadal compartió el video en el que Lionel Messi lo elogiaba y respondió de la misma manera: “Gracias, Leo Messi. Enhorabuena por el arranque en el Mundial”. Cabe destacar que el máximo ganador de títulos en Roland Garros es aficionado de Real Madrid y que la Pulga es uno de los máximos ídolos de Barcelona.

Messi va por el récord absoluto en Mundiales

Tras marcar tres goles frente a Argelia, Lionel Andrés Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales y comparte el liderazgo de la tabla con Miroslav Klose. Si la Pulga convierte un tanto más en esta Copa del Mundo lo superará. Cabe destacar que Mbappé acumula 14 gritos y también está en la pelea.

DATOS CLAVE

Lionel Messi anotó tres goles frente a Argelia en el debut del Mundial.

anotó tres goles frente a Argelia en el debut del Mundial. El delantero argentino igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales.

como máximo goleador de los Mundiales. El tenista Rafael Nadal felicitó a Messi mediante su cuenta de Instagram.