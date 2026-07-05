Matías Galarza, en el foco de la prensa española e inglesa tras su gran Mundial con Paraguay: “Pescado sofocándose”

En la derrota de Paraguay ante Francia por 1 a 0 por los octavos de final del Mundial 2026, el volante de River, Matías Galarza Fonda, fue uno de los futbolistas que estuvo involucrado en la mayoría de los pleitos entre los jugadores, y esto tuvo repercusiones a nivel internacional.

Debido a sus constantes roces con sus rivales, el mediocampista de 24 años estuvo en el foco de las críticas de medios españoles e ingleses, ya que estos afirmaron que no les gustó su manera de jugar y de provocar a los franceses, con quienes tuvo distintos altercados.

Por el lado del Diario Marca de España, afirmaron que fue la “pesadilla de las estrellas francesas”, mientras que The Athletic fue un poco más allá con su crítica al denominarlo como un “pescado sofocándose” después de un cruce que tuvo con Michael Olise.

Los dichos de The Athletic

“El sábado en Filadelfia, el equipo de Gustavo Alfaro llegó para enfrentar a Francia buscando lo peor. Provocaciones, intimidaciones, simulaciones, ponle el nombre que quieras: Paraguay fue culpable de todo. Excepto en los ojos del árbitro, que parece haber olvidad que su principal trabajo es hacer prevalecer las leyes del juego”, inicia el artículo.

“Paraguay hizo trampa, y Tantashev lo dejó pasar. Matías Galarza hizo amonestar a Michael Olise por una dramática actuación en el segundo tiempo, tirándose al piso, sosteniéndose la cara y girando en el pasto como un pescado sofocándose en un barco”, agregaron respecto al volante de River.

Y cerraron con una crítica al estilo de juego que planteó el elenco comandado por el argentino Gustavo Alfaro: “Paraguay no tuvo vergüenza alguna, quiso ganar a toda costa y terminó perdiendo a toda costa. Paraguay no jugó al fútbol en Filadelfia”.

Publicidad

Los dichos de Marca

Por el lado del medio español, le dedicaron un artículo a Galarza titulado “El día de fuira de Matías Galarza”. “El jugador paraguayo fue la pesadilla de las estrellas francesas”, iniciaron para describir el partido que tuvo el volante de River, que completó los 90 minutos.

El artículo de Marca sobre Matías Galarza Fonda.

“Mbappé fue el primero en recibir de la ‘medicina Galarza’ en la primera parte tras sufrir un manotazo sin balón del jugador paraguayo. El árbitro no señaló ni falta. Envalentonado, Matías siguió a lo suyo”, continuaron con un cruce que tuvo con el capitán francés.

Publicidad

“Codazo, otra vez sin balón de por medio, a Koundé, otro recado a Mbappé en el córner y encontronazo con Olise que acabó con ‘flopping’ de un Galarza y amarilla para al francés”, agregaron con la amarilla que le hizo sacar a Olise.

Y cerraron: “Esta pequeña ‘enajenación’ mental de Galarza ni siquiera acabó con el pitido final. Ya que, al terminar el choque, se fue a buscar a los jugadores franceses que festejaban el triunfo y el pase a los cuartos de final”.

Galarza Fonda habló tras la eliminación de Paraguay

Una vez consumada la derrota, el volante de 24 años habló con los medios y se mostró con la frente en alto a pesar de la eliminación. “No me gusta mucho hablar de lo personal. Pero yo siempre trato de aprender todos los días, de mis compañeros, de donde estoy. Obviamente se dijeron muchas cosas, pero sí estoy orgulloso del torneo que hice”, dijo.

Publicidad

Y siguió: “Todos me ayudaron. Todos: utileros, compañeros, cuerpo técnico, psicólogo, coaching. Creo que todos tenemos algo que aprender, en los momentos buenos o malos. Yo siempre aprendo. Y sí, muy orgulloso con la Copa del Mundo que hice individualmente”.

Datos claves