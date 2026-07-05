Fue un Mundial más que positivo para la Selección de Paraguay. Luego de un inicio complicado ante Estados Unidos, los de Gustavo Alfaro mostraron rebeldía, una mejora considerable en el juego, se metieron en 16avos de final, eliminaron a Alemania y jugaron un partido interesante ante Francia en octavos de final, que finalmente quedó en manos de los europeos por 1 a 0. Consumada la eliminación de la Albirroja, quien debe volver a River es Matías Galarza Fonda.

A mediados de 2025, River le compró a Talleres a Matías Galarza Fonda y a Juan Carlos Portillo. La realidad es que ninguno mostró un buen nivel y el mediocampista paraguayo se marchó a préstamo a Atlanta United a comienzos de 2026. Los estadounidenses no hicieron uso de la opción de compra, por lo que Galarza debe regresar al Millonario.

La decisión de Coudet

Antes del inicio del Mundial, en River dejaron en claro que el plantel se reduciría, que habría muchas salidas y no tantas llegadas. Sin ir más lejos, el Millonario publicó una lista con los futbolistas que no van a ser tenidos en cuenta. Muchos de ellos no viajaron a la pretemporada en España y otros que se encontraban en el Mundial -Castaño, Páez y Galarza- se marcharán luego de la cita máxima.

Si bien Matías Galarza Fonda realizó un gran Mundial con Paraguay, siendo importante con un golazo ante Turquía y muy buenas actuaciones en los partidos siguientes, la realidad es que tanto Eduardo Coudet como Pablo Longoria no cambiaron su decisión y el ex Talleres no continuará en River.

Galarza Fonda ante Francia. (Foto: Getty).

¿Qué porcentaje del pase de Galarza tiene River?

River desembolsó 3.5 millones de dólares por el 70% del pase de Matías Galarza Fonda. Los de Núñez saben muy bien que el valor de mercado del mediocampista subió considerablemente durante este Mundial y la intención es sacar el mayor rédito económico posible de su venta. Todavía se desconoce cuál será su destino, pero hay algo seguro y es que no será bajo las órdenes de Eduardo Coudet en el Millonario.

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