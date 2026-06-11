Mauricho Pochettino llenó de elogios a Paraguay antes de su debut en el Mundial 2026: “Le ganaron a Argentina y Brasil”

El entrenador de Estados Unidos palpitó el choque ante la Albirroja y predijo que va a ser un partido "muy duro" para su equipo.

El Mundial 2026 ya está en marcha y este viernes continuará con dos nuevos compromisos por la fase de grupos. En esta oportunidad, Argentina prestará especial atención al duelo entre Estados Unidos y Paraguay porque ambos entrenadores son de aquel país.

Mauricio Pochettino, de extensa carrera como DT en el fútbol europeo, maneja los hilos del combinado norteamericano, que busca hacer un buen papel como anfitrión de la cita. Delante está Gustavo Alfaro, que hizo crecer a la Albirroja en los últimos años e intentará llevarlos lo más lejos posible.

En la conferencia previa al partido, Poch analizó lo que será el enfrentamiento ante los guaraníes y llenó de elogios tanto al equipo como al trabajo de su compatriota: “Soy de Sudamérica y Paraguay son como hermanos para nosotros. Tengo muchos amigos y también tuve muchos compañeros cuando jugaba, en Newell’s Old Boys, jugadores de Paraguay”.

Gustavo Alfaro junto a Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty)

“Conozco muy bien la mentalidad, la agresividad, la competitividad. Creo que Paraguay mostró en las Eliminatorias de esta Copa del Mundo lo duro que es enfrentarlos. Cómo rindieron muy bien, le ganaron a Argentina y Brasil, y va a ser, mi expectativa para mañana es que va a ser un partido muy duro y es el partido inaugural para nosotros”, expuso Pochettino sobre el camino de la Albirroja hacia el Mundial.

Y completó: “Creo que será duro porque Paraguay no solo es competitivo o agresivo, tienen buena calidad, un gran entrenador como Gustavo Alfaro que está haciendo un gran trabajo. Y lo respeto y admiro mucho. Creo que será duro y un partido muy, muy difícil”.

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Datos de Estados Unidos vs. Paraguay

Día y horario: viernes 12 de junio – 22:00 horas

TV: TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

VAR: Carlos del Cerro Grande (España)

Estadio: SoFi Stadium, Los Angeles.

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El fixture del Grupo D

Datos clave

Mauricio Pochettino elogió el nivel de Paraguay antes del debut en el Mundial 2026.

elogió el nivel de antes del debut en el Mundial 2026. Gustavo Alfaro dirige a la selección paraguaya en su partido contra Estados Unidos .

dirige a la selección paraguaya en su partido contra . El partido inaugural del Grupo D entre ambas selecciones se disputará este viernes.