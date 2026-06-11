Los hinchas se burlaron de Wilton Sampaio por su inglés en el Mundial 2026: “Se le complicó”

El árbitro brasileño repartió tarjetas rojas y fue tendencia en redes sociales sobre el cierre del partido.

Por el partido inaugural del Mundial 2026, la Selección de México derrotó por 2-0 a su par de Sudáfrica en el Estadio Azteca. Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron los autores de los goles para el local, aunque Wilton Sampaio fue, involuntariamente, uno de los protagonistas de la tarde.

El árbitro brasileño sacó tres tarjetas rojas durante el compromiso, pero se volvió tendencia en el segundo tiempo después de repasar una jugada en el VAR. Sampaio expulsó a Themba Zwane y su explicación en inglés generó gran confusión en el estadio y del otro lado de la pantalla.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el tenso momento en el Estadio Azteca. Así como los jugadores de Sudáfrica mostraron en su cara la confusión, los hinchas alrededor del planeta se sorprendieron por las complicaciones de Sampaio para expresarse a este nivel.

En la misma línea, como es habitual en estos casos, los memes no tardaron en aflorar. Algunos usuarios recordaron las épocas de Carlitos Tevez en la Premier League y sus icónicas entrevistas a la televisión local. “No se entiende nada, Sampaio”, resumió uno de los hinchas.

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Las reacciones de los hinchas al inglés de Sampaio

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