La Selección Argentina no pudo recuperar el primer puesto del Ranking FIFA pese a clasificar a octavos del Mundial

Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron por 3 a 2 a Cabo Verde en Miami y se metieron entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

Cabo Verde ya había demostrado ser una selección dura en el este Mundial 2026. La Selección Argentina lo sabía, pero pocos imaginaban la resistencia que iba a ofrecer el combinado africano a tal punto de llevar el encuentro al alargue luego de jugar un partido inteligente, en el que golpeó en los momentos justos.

Argentina sacó a relucir su jerarquía individual y lo ganó por 3 a 2 con un Lionel Messi sólido, un Lisandro Martínez jugando un partido consagratorio y un Cuti Romero marcando el tanto más importante en la Selección. La victoria ante Cabo Verde trajo con sí la clasificación a octavos de final, pero también algunas preocupaciones para el cuerpo técnico, ya que el equipo debe mejorar si aspira a repetir el título.

Lisandro Martínez, la figura de Argentina ante Cabo Verde. (Foto: Getty).

Una vez consumada la victoria ante Cabo Verde, la FIFA actualizó de manera inmediata su Ranking y los dirigidos por Lionel Scaloni no lograron volver a la cima, la cual es propiedad de Francia. La Albiceleste acumuló 6.31 puntos luego del 3 a 2 ante los africanos y quedó con un total de 1913.71 puntos, mientras que los galos lideran con 1916.23 unidades.

Así quedó el Ranking FIFA tras la victoria de Argentina

¿Cuándo y contra quién jugará Argentina los octavos de final del Mundial?

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán solamente dos días enteros de preparación pensando en el duelo de octavos de final, el cual se jugará el próximo martes 7 de julio a partir de las 13 horas de Argentina. La Albiceleste enfrentará a Egipto, que viene de derrotar a Australia por penales, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

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