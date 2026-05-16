12 de junio de 2006. El pequeño Michal ya había notado un movimiento inusual en su casa de Uherské desde temprano. Los días anteriores habían sido similares, igual que el festejo de su sexto cumpleaños dos semanas atrás. Reinaba una mezcla de ansiedad y felicidad que se le había contagiado. También lo había sorprendido que por ese entonces, las conversaciones entre los mayores y los de su edad coincidían por primera vez. Todo giraba en torno al fútbol.

No podía despegar los ojos del televisor. Alemania se sentía cercana y lejana a la vez. Casi no había tenido tiempo de acomodarse y lo sorprendió el primer grito de gol. En apenas 5 minutos, el gigante Jan Koller había puesto a la Selección de República Checa en ventaja sobre Estados Unidos en el debut absoluto en un Mundial para el país tras independizarse de la vieja Checoslovaquia en 1993.

En medio del revuelo, Michal se había quedado pensando en el jugador que llevaba el número 10, el mismo que desde hacía algunos meses había entendido que era la más alta calificación a la que se podía aspirar en el incipiente inicio de su vida escolar. “Por algo será”, estaba pensando cuando lo paralizó un zapatazo de Tomás Rosicky desde afuera del área que se le clavó en el ángulo a Kasey Keller.

4 de junio de 2021. Había pasado toda su infancia y adolescencia jugando al fútbol, pero se había resignado a no poder revivir la felicidad de aquel 2006 igual que entendido que a lo largo de todo el camino escolar la calificación perfecta era casi un imposible. Se le daba mejor con la pelota y tras destacarse en la academia del FC Slovácko de su ciudad, a la familia Sadílek no le quedó más remedio que acompañarlo en la aventura de terminar su formación en los Países Bajos, integrándose a las categorías juveniles del PSV. Llevaba más de tres años desde su estreno en Primera División, con paso a préstamo por el Slovan Liberec de su país y una venta definitiva al Twente que, a fuerza de buenas actuaciones, le permitió ser convocado para la Eurocopa de 2020, que a causa de la pandemia de COVID-19 se retrasó hasta el año siguiente.

En la preparación jugó un partido amistoso ante Italia, que terminó con una dura goleada 4-0 en contra, pero valió para ese estreno con la Selección de República Checa que había soñado desde el gol de Rosicky. En el certamen continental, solo ingresó un puñado de minutos en octavos de final y disfrutó de la victoria 2-0 sobre Países Bajos que llevó al equipo a cuartos, instancia en la que sufrió en el banco de suplentes la eliminación ante Dinamarca.

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El paso por los diferentes seleccionados juveniles, la participación en una Eurocopa que dejó un balance positivo y su participación también en el ciclo de Eliminatorias rumbo a Qatar, sin embargo, todavía no le permitía desprenderse de la idea de que podía estar maldito, de que desde el inicio de su amor inquebrantable por la Nároďák no se había podido repetir esa sensación inexplicable de verla ser parte de una Copa del Mundo.

24 de marzo de 2022. Michal Sadílek ya era parte habitual de las convocatorias en una clasificación UEFA que había sido dura pero de todos modos garantizado un lugar en los playoffs para intentar sacar boleto al Mundial de 2022. Aquella tarde en la Friends Arena de Solna, aquellos sueños que había mantenido vivos desde la infancia se le hicieron pedazos en el minuto 110 de la prórroga, cuando Robin Quaison marcó el gol de Suecia que dejó a Chequia sin Copa del Mundo por cuarta edición cosecutiva.

“Recuerdo el partido contra Estados Unidos, en el que ganamos 3-0 y Tomáš Rosický marcó un golazo desde 30 metros. Un gran torneo. Es una pena que no llegáramos al campeonato esta vez”, manifestó el mediocampista en una entrevista que concedió poco después de aquella dolorosa eliminación. El recuerdo del talentoso número 10 se mantenía tan vivo como su deseo de volver a intentarlo. “Es el sueño de todo niño que empieza a jugar. Espero poder hacerlo en el futuro”, agregó como antesala de su propio desquite.

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Michal Sadilek, mediocampista de República Checa.

31 de marzo de 2026. Michal lleva dos décadas sabiendo que para la Selección de República Checa todo es a costa de sufrimiento. Hace un año que tomó la decisión de volver a radicarse en su país para defender la camiseta del Slavia Praga. Ese día a día le hace saber, apenas toma la pelota entre sus manos, que la presión es doble. Ya lograron sobrevivir a la fase de grupos, siendo segundos detrás de Croacia, y superar también la primera llave de playoffs, por penales ante Irlanda. Tenían casi abrochada la clasificación con el gol de Ladislav Krejici en el noveno minuto de la prórroga que los puso 2-1 al frente de ante Dinamarca, pero el mismo minuto 110 que le había roto el corazón cuatro años antes los frenó cuando Kasper Hogh lo empató para forzar una definición por penales.

En el trayecto que lo lleva cara a cara con Mads Hermansen, Sadílek recuerda su sexto cumpleaños y a un Tomás Rosicky que no solo le regaló su primer gran grito de gol, sino también el amor por el fútbol y su selección. Se toma un respiro y elige el mismo palo que eligió el 10 veinte años atrás, pero con un remate rasante que engañó al arquero y desató la locura. Su número no fue el de la calificación perfecta, ni su poster se replica en las habitaciones de quienes como él hoy sueñan con algún día jugar en la Selección, pero se encargó de recordarle a toda una nueva generación que República Checa también puede jugar una Copa del Mundo.

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El grupo de República Checa en el Mundial

La Selección de República Checa que volverá a jugar un Mundial después de 20 años quedó sorteada en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur. Su debut será el 11 de junio ante el seleccionado asiático en Guadalajara. Viajará a Atlanta para medirse ante Sudáfrica el 18 de junio y regresará a México para enfrentar al seleccionado anfitrión el 24 en el Estadio Azteca.

Data clave

El 12 de junio de 2006 República Checa debutó formalmente en un Mundial de fútbol.

República Checa debutó formalmente en un Mundial de fútbol. El futbolista Michal Sadílek debutó en la selección de República Checa jugando contra Italia.

debutó en la selección de República Checa jugando contra Italia. República Checa integrará el Grupo A del Mundial con México, Sudáfrica y Corea del Sur.