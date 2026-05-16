Corea del Sur tendrá un jugador nacionalizado en un Mundial por primera vez en su historia: quién es Jens Castrop

El futbolista nacido en Alemania representará a los asiáticos en el Mundial 2026. Un hecho sin precedentes.

Sin lugar a dudas que Corea del Sur tendrá dos o tres claros estandartes en el Mundial 2026; su capitán, Heung-Min Son, será uno de ellos. También se apoyarán en el central Kim Min-Jae y en Hwang Hee-Chan. No obstante, entre los 26 convocados aparece un nombre particular Jens Castrop.

Jens Castrop, el primer jugador nacionalizado surcoreano en jugar un Mundial con los asiáticos. (Getty)

Ya su propio nombre se diferencia del clásico formato coreano, de nombres cortos y compuestos. Y eso se debe a que Jens es alemán. Nació en Düsseldorf, se crio en el país teutón, hizo inferiores en Colonia y Núremberg, representó a las selecciones juveniles de Alemania y hoy juega en la Bundesliga con el Borussia Monchengladbach.

Pero su madre es surcoreana. Jens, de 22 años, optó por nacionalizarse y jugar para Corea del Sur a mediados del 2025, luego de encontrarse fuera de los planes de Julian Nagelsmann para la Selección de Alemania, y recibir la invitación del seleccionado asiático. Castrop puede jugar de defensor central o centrocampista defensivo, una zona del campo donde no abundan los jugadores coreanos.

Castrop jugó desde la Sub16 a la Sub21 con Alemania.

En cualquier caso, su convocatoria al Mundial 2026 lo convierte oficialmente en el primer futbolista de raíces mixtas nacido fuera de Corea del Sur en ir a un Mundial con el seleccionado de los llamados ‘Guerreros Taeguk‘, en lo que será la duodécima Copa del Mundo para ellos.

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Jens Castrop debutó para Corea del Sur en agosto del 2025. (Getty)

La lista de convocados de Corea del Sur para el Mundial 2026

Porteros : Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)

: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors) Defensores : Kim Min-jae (Bayern Múnich), Cho Yu-min (Sharjah FC), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen)

: Kim Min-jae (Bayern Múnich), Cho Yu-min (Sharjah FC), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen) Mediocampistas : Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain

: Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain Delanteros: Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Son Heung-min (Los Angeles FC), Cho Gue-sung (FC Midtjylland)

Entrenador: Hong Myung-bo

El grupo de Corea del Sur en el Mundial 2026

Corea del Sur comparte el Grupo A del Mundial 2026 con la selección anfitriona, México, República Checha y Sudáfrica. El seleccionado asiático disputará sus tres partidos de la Fase de Grupos en tierras mexicanas.

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Su debut en la Copa del Mundo será el 11 de junio, enfrentando a República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara. La segunda de las presentaciones de los Guerreros Taeguk será nada menos que contra México, el 18 de junio en ese mismo escenario. El cierre de Corea del Sur en la Fase de Grupos será el 24 de junio contra Sudáfrica, manteniéndose en tierras mexicanas pero mudándose al Estadio BBVA de Monterrey.

Síntesis