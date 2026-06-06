Tras acertar los últimos cuatro campeones, EA Sports predijó quién ganará el Mundial 2026

A menos de una semana para que comience el Mundial 2026, la ansiedad empieza a mezclarse con pronósticos y todo tipo de especulaciones. En medio de esa previa apareció una predicción que, por antecedentes recientes, no pasó desapercibida: tras acercar los últimos cuatro campeones del mundo, la desarrolladora de videojuegos EA Sports simuló el certamen y eligió al próximo que se quedará con la Copa.

Desde Sudáfrica 2010, la compañía comenzó con una racha en la que anticipó las consagraciones de cada edición: España, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Todos esos resultados fueron publicados antes del inicio de cada torneo y, ahora, no fue la excepción.

Según el pronóstico del videojuego, el campeón del Mundial 2026 será la Selección de fútbol de España, quien conquistaría su segunda estrella. El modelo utilizado por EA Sports toma estadísticas actualizadas de los futbolistas, tácticas, rendimientos recientes y miles de simulaciones automáticas del torneo para elaborar la predicción final.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

La elección por al Roja tampoco parece casual. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente llega al Mundial con una fuerte candidata, encabezada por nombres como Lamine Yamal, Pedri y Rodri.

Como suele ocurrir cada cuatro años, la predicción rápidamente se viralizó entre los fanáticos. Algunos la tomaron como una simple curiosidad y otros como un dato que, después de cuatro aciertos consecutivos, empieza a llamar cada vez más la atención en la previa mundialista.

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