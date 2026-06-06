Tras acertar los últimos cuatro campeones, EA Sports predijó quién ganará el Mundial 2026

A menos de una semana para que comience el Mundial 2026, la ansiedad empieza a mezclarse con pronósticos y todo tipo de especulaciones. En medio de esa previa apareció una predicción que, por antecedentes recientes, no pasó desapercibida: tras acercar los últimos cuatro campeones del mundo, la desarrolladora de videojuegos EA Sports simuló el certamen y eligió al próximo que se quedará con la Copa.
Desde Sudáfrica 2010, la compañía comenzó con una racha en la que anticipó las consagraciones de cada edición: España, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Todos esos resultados fueron publicados antes del inicio de cada torneo y, ahora, no fue la excepción.
Según el pronóstico del videojuego, el campeón del Mundial 2026 será la Selección de fútbol de España, quien conquistaría su segunda estrella. El modelo utilizado por EA Sports toma estadísticas actualizadas de los futbolistas, tácticas, rendimientos recientes y miles de simulaciones automáticas del torneo para elaborar la predicción final.
We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026
The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1
La elección por al Roja tampoco parece casual. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente llega al Mundial con una fuerte candidata, encabezada por nombres como Lamine Yamal, Pedri y Rodri.
Como suele ocurrir cada cuatro años, la predicción rápidamente se viralizó entre los fanáticos. Algunos la tomaron como una simple curiosidad y otros como un dato que, después de cuatro aciertos consecutivos, empieza a llamar cada vez más la atención en la previa mundialista.
Datos clave
- La empresa EA Sports predijo que España será la campeona del Mundial 2026.
- La compañía tecnológica acertó los campeones de las últimas cuatro ediciones mundialistas.
- El seleccionado español es conducido actualmente por el director técnico Luis de la Fuente.