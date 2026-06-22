Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 23 de junio

La agenda de una nueva jornada en la Copa del Mundo, donde continúa desarrollándose la segunda fecha correspondiente a la fase de grupos.

El Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá no detiene su marcha ni por un momento. En medio de ese panorama, este martes 23 de junio tiene lugar una nueva jornada repleta de partidos. Se trata de nada más ni nada menos que cuatro compromisos que continúan resolviendo la fase de grupos.

Los encuentros en cuestión tienen que ver tanto con el Grupo K como con el Grupo L, bajo la órbita de la segunda fecha. En ese contexto, algunos seleccionados tienen la oportunidad de sellar su clasificación hacia los 16avos de final, mientras que otros tantos deben cosechar un buen resultado para continuar con vida en el certamen.

En ese contexto, más allá del partido entre Jordania y Argelia que se lleva a cabo en la medianoche de Argentina, todo se iniciará con una nueva presentación de un peso pesado del calibre de Portugal, que se encontrará frente a frente con Uzbekistán. Posteriormente, llegará el turno de Inglaterra, que deberá toparse con Ghana.

Un rato más tarde, Croacia, que tropezó en su debut en la Copa del Mundo, buscará su primera victoria cuando mida fuerzas con el modesto pero voluntarioso seleccionado de Panamá. Finalmente, la jornada de martes se cerrará con la segunda prueba de Colombia, que luchará por la clasificación ante República Democrática del Congo.

PARTIDOS DEL MARTES 23 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Jordania vs. Argelia (Grupo J)

Bay Area Stadium (San Francisco), Estados Unidos

00:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y Claro.

Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)

NRG Stadium (Houston), Estados Unidos

14:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, TyC Sports y Claro.

Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)

Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos

17:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé y Claro.

Panamá vs. Croacia (Grupo L)

BMO Field (Toronto), Canadá

20:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro.

Colombia vs. Congo (Grupo K)

Estadio Akron (Guadalajara), México

23:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y Claro.

Las posiciones del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026