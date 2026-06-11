Nicolás Tagliafico tiene una lesión muscular y se pierde los primeros dos partidos de Argentina en el Mundial

Nicolás Tagliafico encendió todas las alarmas en la Selección Argentina, debido a que se acaba de confirmar que sufrió una lesión muscular y no jugará los dos primeros partidos. De esta manera, Lionel Scaloni ya sabe que no podrá contar con el lateral izquierdo titular para el debut de la Copa del Mundo 2026 frente a Argelia y tampoco llegaría ante Austria por la segunda fecha.

El experimentado defensor viene de perderse el segundo amistoso de los campeones del mundo contra Islandia. Días atrás, había sido titular en la primera exhibición ante Honduras, pero fue sustituido en el entretiempo. Desde entonces, no volvió a sumar minutos y tampoco se entrenó a la par.

Nicolás Tagliafico en la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Tagliafico sufrió una distensión grado I en el sóleo de la pierna izquierda. De esta manera, debido a la información exclusiva, el lateral se perderá los primeros dos partidos de Argentina en el Mundial. Así las cosas, el ex Independiente y Banfield, comenzó su recuperación para poder estar a disposición lo antes posible.

Con este panorama adverso, Nicolás no jugará ante Argelia ni contra Austria, a raíz de que no dan los tiempos médicos para que esté presente en el campo de juego. En este contexto, todo indica que llegaría con lo justo frente a Jordania, en lo que será el tercer y último compromiso de la primera ronda, en el que el combinado albiceleste cerrará la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Nicolás Tagliafico en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Con esta novedad de última hora, Facundo Medina sería el reemplazante en el equipo titular en los dos encuentros iniciales de la cita máxima. Aunque originalmente es zaguero central, también puede hacerlo de marcador de punta y ya lo hizo en los amistosos frente a Honduras e Islandia. En el primero de ellos ingresó en el entretiempo y en el restante estuvo desde el arranque.

Facundo Medina, defensor de la Selección Argentina.

El camino de Nicolás Tagliafico en la Selección Argentina

Nicolás Tagliafico debutó en la Selección Argentina el 9 de junio del 2017 en un partido amistoso en Melbourne contra Brasil, en lo que fue victoria 1 a 0 con un tanto de Gabriel Mercado. En total acumula 76 encuentros con el combinado mayor, con el que ganó la Copa América de Brasil 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar y la Copa América de Estados Unidos 2024.

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El zurdo la primera alternativa de Lionel Scaloni para el lateral izquierdo de la Selección Argentina. En esa zona, el futbolista del Lyon asoma como la opción más natural, aunque, de los citados para la Copa de Mundo 2026, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Valentín Barco y Nicolás González pueden ocupar esa zona de ser necesario.

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Los convocados de Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). DEFENSORES : Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Tottenham) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Tottenham) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). VOLANTES : Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

: Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). DELANTEROS: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras).

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El fixture de Argentina en el Mundial 2026