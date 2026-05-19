¿Es gratis el álbum virtual PANINI del Mundial 2026? Cómo descargarlo y abrir sobres

A pocas semanas del Mundial, miles de hinchas ya coleccionan las figuritas virtuales con los protagonistas del evento.

El 11 de junio comenzará el Mundial 2026 y Estados Unidos, México y Canadá ya están preparados para recibir a hinchas de todos los rincones del planeta. Mientras tanto, los futboleros juntan las tradicionales figuritas de Panini, que también lanzó este año su modalidad virtual.

En sociedad con Coca-Cola, la empresa de cromos tiene una página web con aplicación móvil para los hinchas que deseen completar el álbum sin necesidad de contar con álbumes y figuritas físicas. Abrirse una cuenta y comenzar a coleccionar es gratis para todos.

Cada usuario puede abrir dos sobres sin costo por día, además de tener la posibilidad de acceder a más paquetes con códigos diarios que comparte Panini. Por jornada, el límite para aperturas está fijado en cuatro sobres y existe el intercambio de repetidas entre los usuarios.

¿Cómo descargar y acceder al álbum virtual?

Sobres adicionales cada día para el Álbum Virtual PANINI

Para tener tu álbum activo, PANINI, en conjunto con la FIFA y Coca-Cola, lanzó esta plataforma para que cualquier hincha con un celular o computadora pueda jugar.

Plataformas disponibles: Podés acceder desde tu navegador web buscando “FIFA World Cup 2026 Virtual Album” en el portal oficial de la FIFA, o descargando la aplicación oficial directamente desde la Google Play Store (para Android) o la App Store (para iOS). Registro: Es fundamental crearse una cuenta (podés vincular tu cuenta de Google o registrarte con un mail). Esto es clave porque te permite guardar tu progreso y no perder tus figuritas si cambiás de dispositivo. Sobres diarios: La aplicación te regala dos sobres gratis cada 24 horas.

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Todos los códigos universales del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026

Al margen de los códigos diarios que se consiguen a través de Coca-Cola, también existen distintos códigos universales que comenzaron a revelarse oficialmente durante las últimas semanas. Estos pueden utilizarse una sola vez por cuenta y permiten desbloquear sobres adicionales completamente gratis.

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

Cómo cambiar figuritas en el álbum virtual

Por otro lado, en caso de que a un usuario le toquen figuritas repetidas, también tendrá la posibilidad de cambiarlas con otras personas. En la parte de área de cambios deberán poner el cromo repetido y allí elegirán si quieren uno en particular o cualquier repetida que no tenga.

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