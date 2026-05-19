¿Es gratis el álbum virtual PANINI del Mundial 2026? Cómo descargarlo y abrir sobres

El 11 de junio comenzará el Mundial 2026 y Estados Unidos, México y Canadá ya están preparados para recibir a hinchas de todos los rincones del planeta. Mientras tanto, los futboleros juntan las tradicionales figuritas de Panini, que también lanzó este año su modalidad virtual.
En sociedad con Coca-Cola, la empresa de cromos tiene una página web con aplicación móvil para los hinchas que deseen completar el álbum sin necesidad de contar con álbumes y figuritas físicas. Abrirse una cuenta y comenzar a coleccionar es gratis para todos.
Cada usuario puede abrir dos sobres sin costo por día, además de tener la posibilidad de acceder a más paquetes con códigos diarios que comparte Panini. Por jornada, el límite para aperturas está fijado en cuatro sobres y existe el intercambio de repetidas entre los usuarios.
¿Cómo descargar y acceder al álbum virtual?
Sobres adicionales cada día para el Álbum Virtual PANINI
Para tener tu álbum activo, PANINI, en conjunto con la FIFA y Coca-Cola, lanzó esta plataforma para que cualquier hincha con un celular o computadora pueda jugar.
- Plataformas disponibles: Podés acceder desde tu navegador web buscando “FIFA World Cup 2026 Virtual Album” en el portal oficial de la FIFA, o descargando la aplicación oficial directamente desde la Google Play Store (para Android) o la App Store (para iOS).
- Registro: Es fundamental crearse una cuenta (podés vincular tu cuenta de Google o registrarte con un mail). Esto es clave porque te permite guardar tu progreso y no perder tus figuritas si cambiás de dispositivo.
- Sobres diarios: La aplicación te regala dos sobres gratis cada 24 horas.
Todos los códigos universales del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026
Al margen de los códigos diarios que se consiguen a través de Coca-Cola, también existen distintos códigos universales que comenzaron a revelarse oficialmente durante las últimas semanas. Estos pueden utilizarse una sola vez por cuenta y permiten desbloquear sobres adicionales completamente gratis.
- ALBUMPANINI26
- ALLTHEFEELS
- COCACOLAFANS
- FIFA2026PLAY
- GIFTWC26PACK
- PANINICOLLECT
- PLAYWC26NOW
- COKEPANINI26
- PANINIFWC26
- ALLTHEFEELS26
- FEELITALL26
- MAILWC26GIFT
- COKEFWC26
- WC26PANIAPP
Cómo cambiar figuritas en el álbum virtual
Por otro lado, en caso de que a un usuario le toquen figuritas repetidas, también tendrá la posibilidad de cambiarlas con otras personas. En la parte de área de cambios deberán poner el cromo repetido y allí elegirán si quieren uno en particular o cualquier repetida que no tenga.
Datos clave
- Álbum virtual Panini del Mundial 2026 es gratuito y regala dos sobres diarios.
- Aplicación oficial descargable desde Google Play, App Store o el portal de FIFA.
- Códigos universales como ALBUMPANINI26 desbloquean sobres adicionales con un tope de cuatro por jornada.