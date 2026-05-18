Nuevos códigos y sobres gratis del álbum virtual PANINI 2026: cuántos hay y cada cuánto se renuevan

Las figuritas del Mundial 2026 se pueden coleccionar también a través de la aplicación oficial y los códigos promocionales ayudan a conseguirlo.

Resta menos de un mes para que inicie el Mundial 2026 y en las calles hay fervor por el álbum de Panini. Como en cada cita mundialista, los fanáticos recorren los kioscos para buscar los sobres y luego se reúnen para intercambiar sus figuritas repetidas. Pero hay otra forma de completar el álbum.

Es que Panini lanzó uno digital para que los futboleros tengan otra opción para poder coleccionar los cromos de todos los jugadores. De manera gratuita, el álbum está a disposición en la página oficial de la empresa y ya se pueden abrir los paquetes.

Todos los días, Panini permite a los usuarios abrir dos sobres, solamente por ingresar a la cuenta. Sin embargo, existe la opción de abrir más paquetes al completar códigos que salen a disposición diariamente.

Hasta el momento son 14 los códigos que se permiten ingresar en cada usuario por una única vez. Diariamente Panini renueva la posibilidad de abrir nuevos sobres con un límite de 4 aperturas por jornada.

Todos los códigos universales del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026

Al margen de los códigos diarios que se consiguen a través de Coca-Cola, también existen distintos códigos universales que comenzaron a revelarse oficialmente durante las últimas semanas. Estos pueden utilizarse una sola vez por cuenta y permiten desbloquear sobres adicionales completamente gratis.

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

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¿Cómo descargar y acceder al álbum virtual?

Para tener tu álbum activo, PANINI, en conjunto con la FIFA y Coca-Cola, lanzó esta plataforma para que cualquier hincha con un celular o computadora pueda jugar.