¿Cómo conseguir la figurita más difícil del álbum virtual Panini del Mundial 2026?

Panini dio a conocer cómo obtener el cromo más complicado del álbum virtual. Todo lo que tenés que saber.

Junto con el lanzamiento del álbum del Mundial 2026, Panini también sacó su versión virtual. Son millones los coleccionistas que sueñan con completarlo y, como de costumbre, siempre hay cromos más difíciles de obtener. Históricamente, conseguir la 00 con el logo de la marca es todo un desafío.

Para lograr este gran objetivo, la plataforma habilitó un desafío especial llamado “Capitanes de los equipos“. La premisa principal es muy sencilla: deberás reunir y encontrar a diez capitanes de diferentes selecciones nacionales que ya tengas en tus páginas. Si se cumple esta misión, el sistema reocmpensa automáticamente con la codiciada figurita de Panini.

El gran truco de este método es que no se necesita abrir sobres nuevos para cumplir el requisito. Simplemente se trata de navegar por las páginas del álbum virtual revisando las figuritas ya conseguidas. Al observar cada selección, buscá y tildá a los jugadores que tengan el ícono de capitán correspondiente.

A medida que vayas pasando las diferentes páginas y seleccionando capitanes, la barra del reto avanzará. Solo debes repetir este rápido proceso de revisión visual hasta alcanzar la meta final de diez jugadores. Una vez que encuentres al décimo, aparecerá un cartel de “¡Enhorabuena!”. En ese preciso instante, la figurita más esquiva de todo el juego se sumará directamente a tu colección virtual.

Este método es la forma más rápida y segura de obtener la Panini 00 sin depender de la suerte. Te permitirá avanzar significativamente en tu porcentaje total de completado con un esfuerzo realmente mínimo.

Tutorial para conseguir la Panini 00 en el álbum virtual

Navega por las páginas de tu álbum virtual sin necesidad de abrir sobres nuevos. Enfócate en completar el desafío de la aplicación llamado “Capitanes de los equipos”. Revisa tus figuritas ya pegadas y selecciona a los jugadores que sean capitanes de su país. Repite este proceso de búsqueda hasta lograr tildar a diez capitanes de selecciones diferentes. Al marcar al décimo capitán, el reto se completará y recibirás automáticamente la codiciada figurita Panini 00.

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¿Cómo descargar y acceder al álbum virtual?

Para tener tu álbum activo, PANINI, en conjunto con la FIFA y Coca-Cola, lanzó esta plataforma para que cualquier hincha con un celular o computadora pueda jugar.