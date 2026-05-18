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Arsenal venció a Burnley y se escapó de Manchester City: lo que falta para que salga campeón de la Premier League

Con gol de Kai Havertz, los Gunners sacaron un triunfo crucial y podrían festejar este mismo martes.

Arsenal recibió a Burnley.
© GettyArsenal recibió a Burnley.

La temporada 2025-26 de la Premier League está muy cerca de su final y solo hay dos equipos con chances matemáticas de levantar el trofeo más anhelado del fútbol inglés. Este lunes, Arsenal sumó puntos importantísimos y quedó a un paso de la consagración.

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En el Emirates Stadium, los Gunners se impusieron por la mínima ante Burnley en el partido correspondiente a la Fecha 37. Kai Havertz, de cabeza y en el primer tiempo, aprovechó un gran córner de Bukayo Saka para anotar el único tanto de la noche en Londres.

Con este resultado, el elenco dirigido por Mikel Arteta, que cuenta con Gabriel Heinze en su cuerpo técnico, le sacó 5 puntos a Manchester City en la cima. Los londinenses dependen de sí mismos e incluso podrían celebrar este martes cuando los de Pep Guardiola disputen su partido correspondiente a esta jornada.

Los Citizens, en condición de visitante, se pondrán al día en la Fecha 37 ante Bournemouth, obligados a obtener la victoria. En caso de triunfar, llegarán a la jornada final a 2 puntos de Arsenal. Cualquier otro resultado este martes los dejará sin chances matemáticas.

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Así está la tabla de la Premier League

Los partidos que le quedan a la definición

  • Martes 19 de mayo – 15.30 – Bournemouth vs. Manchester City
  • Domingo 24 de mayo – 12.00 – Manchester City vs. Aston Villa
  • Domingo 24 de mayo – 12.00 – Crystal Palace vs. Arsenal

Datos clave

  • Arsenal venció a Burnley gracias a un gol de cabeza de Kai Havertz.
  • 5 puntos de ventaja tiene Arsenal sobre Manchester City en la Premier League.
  • Martes 19 de mayo juegan Bournemouth y Manchester City por la Fecha 37.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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