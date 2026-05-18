Arsenal venció a Burnley y se escapó de Manchester City: lo que falta para que salga campeón de la Premier League

La temporada 2025-26 de la Premier League está muy cerca de su final y solo hay dos equipos con chances matemáticas de levantar el trofeo más anhelado del fútbol inglés. Este lunes, Arsenal sumó puntos importantísimos y quedó a un paso de la consagración.

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En el Emirates Stadium, los Gunners se impusieron por la mínima ante Burnley en el partido correspondiente a la Fecha 37. Kai Havertz, de cabeza y en el primer tiempo, aprovechó un gran córner de Bukayo Saka para anotar el único tanto de la noche en Londres.

¡¡LA FÓRMULA QUE LE DIO RESULTADO TODO EL AÑO A LOS GUNNERS!! Gran centro de Saka y cabezazo goleador de la Cobra Havertz, para el 1-0 del Arsenal ante Burnley… ¡cada vez más cerca del título el equipo de Arteta!



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Con este resultado, el elenco dirigido por Mikel Arteta, que cuenta con Gabriel Heinze en su cuerpo técnico, le sacó 5 puntos a Manchester City en la cima. Los londinenses dependen de sí mismos e incluso podrían celebrar este martes cuando los de Pep Guardiola disputen su partido correspondiente a esta jornada.

Los Citizens, en condición de visitante, se pondrán al día en la Fecha 37 ante Bournemouth, obligados a obtener la victoria. En caso de triunfar, llegarán a la jornada final a 2 puntos de Arsenal. Cualquier otro resultado este martes los dejará sin chances matemáticas.

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Así está la tabla de la Premier League

Los partidos que le quedan a la definición

Martes 19 de mayo – 15.30 – Bournemouth vs. Manchester City

Domingo 24 de mayo – 12.00 – Manchester City vs. Aston Villa

vs. Aston Villa Domingo 24 de mayo – 12.00 – Crystal Palace vs. Arsenal

Datos clave

Arsenal venció a Burnley gracias a un gol de cabeza de Kai Havertz.

gracias a un gol de cabeza de Kai Havertz. 5 puntos de ventaja tiene Arsenal sobre Manchester City en la Premier League.

tiene Arsenal sobre Manchester City en la Premier League. Martes 19 de mayo juegan Bournemouth y Manchester City por la Fecha 37.