Por una lesión, Lamine Yamal se perdería dos partidos de España en el Mundial 2026

El crack sufrió una lesión en el isquiotibial, no juega desde el 22 de abril y sería baja en el debut ante Cabo Verde y contra Arabia Saudita.

Cada vez falta menos tiempo para la Copa del Mundo 2026 y las lesiones son más importantes que nunca. En ese sentido, Lamine Yamal podría perderse los primeros partidos de la Selección de España. Esta noticia de última hora que sacudió el ambiente, se debe a una lesión en el isquiotibial que lo tiene a maltraer desde hace tiempo, aunque ya está en plena recuperación.

Cabe recordar que no jugó los últimos 5 partidos de Barcelona, a raíz de esta cuestión muscular que lo marginó de las canchas, a tal punto que su último encuentro fue el 22 de abril. Para entender aún más la gravedad, no enfrentó a Real Madrid en la consagración de LaLiga, lo que significa que se trata de un verdadero daño muscular que le impide estar en óptimas condiciones.

Lamine Yamal, máxima figura de la Selección de España. (Getty Images)

Lo cierto es que Yamal se perdería el debut de España por una lesión en el isquiotibial. No solamente estaría ausente en el encuentro ante Cabo Verde el 15 de junio que abrirá el grupo, sino que hay un agravante más. Debido a los plazos estipulados, está seriamente en duda frente a Arabia Saudita, encuentro que será el 21 de junio por la segunda fecha de la fase de grupos.

Tal como lo indican los tiempos médicos, Lamine regresaría ante Uruguay el 26 de junio, en el partido correspondiente a la tercera y última jornada de la primera ronda. Así las cosas, el combinado nacional no contaría con su máxima figura en dos de los tres cotejos iniciales, que podrían ser determinante para definir en qué posición avanza a los mata-mata, que es clave para el camino definitivo.

Lamine Yamal, máxima figura de la Selección de España. (Getty Images)

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El crack de apenas 18 años que brilla en el fútbol europeo, continúa su recuperación tras la lesión sufrida en el isquiotibial para estar en óptimas condiciones físicas en lo que será su primer Mundial. Un dato importante a tener en cuenta es que España llega como la máxima candidata, pero Yamal es su mejor futbolista, lo que podría alterar el desempeño del equipo.

Lamine Yamal, máxima figura de la Selección de España. (Getty Images)

Fermín López, la baja de España en el Mundial

La ola de lesiones a falta de pocos días de Mundial 2026 también afecta a la Selección de España. En este caso se trata de Fermín López, jugador de Barcelona, que se quedará afuera de los 26 convocados por Luis De La Fuente por una fractura en el pie derecho.

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El mediocampista de Barcelona se sometió a estudios por una molestia en la zona y los resultados fueron los menos deseados: se fracturó el quinto metatarsiano. Esta lesión lo obliga a pasar por el quirófano y a atravesar una recuperación que va de seis a ocho semanas.

Fermín López, en la Selección de España. (Getty Images)

DATOS CLAVE

Lamine Yamal está lesionado y se perdería dos partidos en el Mundial 2026 .

está lesionado y en el . España debuta ante Cabo Verde y luego va contra Arabia Saudita .

debuta ante y luego va contra . El juvenil no jugó los últimos 5 partidos de Barcelona por una lesión en el isquiotibial.