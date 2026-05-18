Con la salida de Weigandt y dos cambios obligados: la posible formación de Boca para enfrentar a Cruzeiro por Copa Libertadores

Úbeda piensa en tres cambios para el duelo clave del Xeneize por el Grupo D del certamen continental.

En La Bombonera, por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, Boca recibe a Cruzeiro en un duelo clave, ya que está obligado a sumar de a tres para seguir de lleno en la pelea por clasificar a los octavos de final del torneo continental.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, piensa en tres cambios respecto al equipo que cayó 1 a 0 frente a Barcelona en Ecuador. Uno de ellos es por cuestiones futbolísticas, mientras que los otros dos son obligados, por sanción y lesión respectivamente.

En primera instancia, quien saldrá del equipo es Marcelo Weigandt. El ‘Chelo’, resistido por los hinchas por su bajo rendimiento, dejará su lugar e ingresará Malcom Braida al lateral derecho, tal como pasó en la eliminación ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura.

Pasando a la mitad de la cancha, la primera modificación obligada se dará allí, debido a que Santiago Ascacibar, expulsado en Ecuador, no podrá estar presente en este duelo. Su lugar lo ocupará Tomás Belmonte, que compartirá esta zona del campo de juego junto a Leandro Paredes y Milton Delgado.

Finalmente, en la delantera también habrá una variante. Milton Giménez, quien fue titular ante Barcelona, tiene un problema en el talón, por lo que no podrá ser de la partida y su lugar lo ocupará Ángel Romero, que formará parte del doble 9 junto a Miguel Merentiel.

La posible formación de Boca para enfrentar a Cruzeiro por Copa Libertadores

Así las cosas, los de Úbeda saldrían a la cancha con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero.

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