Baja sensible en Uruguay: se desagarró Giorgian De Arrascaeta y se pierde el Mundial 2026

El volante de la Celeste se lesionó en un entrenamiento y no podrá ser tenido en cuenta por Bielsa.

A falta de 9 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, recibió una mala noticia debido a que sufrirá la baja de Giorgian De Arrascaeta, el mediocampista ofensivo de Flamengo de Brasil.

Es que, según lo informado por el periodista Gonzalo Ronchi, el volante ofensivo de 32 años sufrió un desgarro en el entrenamiento y de esta manera no podrá estar presente en la cita mundialista. En las próximas horas se definirá quién será su reemplazante en la lista de 26 convocados.

Durante el último mes, el uruguayo estuvo sin actividad debido a que a principios de mayo sufrió una fractura de clavícula. Esta lesión lo dejó en dudas, pero ante su rápida recuperación logró formar parte de la lista que entregó Bielsa con los jugadores que participarán del certamen.

Ahora, con este desgarro que sufrió, definitivamente se perderá la cita mundialista y el entrenador deberá decidir quién lo reemplazará en la lista definitiva. Una opción es incorporar a otro mediocampista, o bien sumar a un delantero, ya que solamente hay tres en la nómina.

Cabe destacar que Uruguay tiene hasta el domingo 14 de junio, ya que el reglamento de FIFA establece que “un jugador incluido en la lista definitiva solo podrá ser sustituido por un futbolista de la lista previa en caso de lesión o enfermedad grave, hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cualquier excepción deberá ser aprobada por la FIFA”.

La importancia de De Arrascaeta en la Selección de Uruguay

Durante el ciclo de Marcelo Bielsa, el mediocampista de 32 años fue titular en gran parte de los encuentros en los que pudo estar presente. Tal es así que hasta disputó los últimos dos partidos amistosos previos a la lista mundialista, en los empates ante Inglaterra y Argelia.

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En total, el jugador de Flamengo lleva disputados 59 partidos, en los que convirtió 13 goles y aportó siete asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 3163 minutos en cancha.

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