Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 12 de junio

La acción mundialista continúa con el debut de los otros dos países anfitriones. Canadá y Estados Unidos entran en escena en la busca por comenzar con pie derecho en el torneo. ¡Mirá!

La agenda futbolera de este viernes 12 de junio marca un hito especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues es el turno de que los dos restantes países anfitriones hagan su presentación oficial en la competencia.

Tras el éxito de la jornada inaugural en México, Canadá busca sorprender en Toronto ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos buscará demostrar su poderío en casa enfrentándose a Paraguay en el Estadio SoFi de Los Ángeles. Dos partidos que prometen emoción, estrategia y la energía de los aficionados locales en busca de un inicio triunfal en tierra norteamericana.

PARTIDOS DEL VIERNES 12 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO

14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+ España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)

Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

22:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 04:00 (sábado 13 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

04:00 (sábado 13 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

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