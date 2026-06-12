Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 12 de junio

La agenda futbolera de este viernes 12 de junio marca un hito especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues es el turno de que los dos restantes países anfitriones hagan su presentación oficial en la competencia.
Tras el éxito de la jornada inaugural en México, Canadá busca sorprender en Toronto ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos buscará demostrar su poderío en casa enfrentándose a Paraguay en el Estadio SoFi de Los Ángeles. Dos partidos que prometen emoción, estrategia y la energía de los aficionados locales en busca de un inicio triunfal en tierra norteamericana.
PARTIDOS DEL VIERNES 12 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
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Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)
Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (sábado 13 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.