Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 14 de junio

La tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 llega con intensidad máxima. Cinco encuentros de gran envergadura ponen en escena a favoritas del torneo como Alemania y Países Bajos buscando consolidarse en sus respectivos grupos. ¡Mirá todos los horarios!
La agenda futbolera de este domingo 14 de junio presenta una jornada maratónica de cinco encuentros que cerrarán la tercera fecha de la fase de grupos. Iniciamos con Australia enfrentando a Turquía en una batalla nocturna en Vancouver, continuando con Alemania buscando golear a Curazao en Houston como punta de lanza del Grupo E.
Países Bajos intentará impresionar a Japón en Dallas, mientras Costa de Marfil y Ecuador chocarán en Filadelfia en un duelo clave del continente africano. El cierre lo protagonizarán Suecia y Túnez en Monterrey con la promesa de fútbol vibrante. Cinco historias que definirán los clasificados a los 16avos de final.
PARTIDOS DEL DOMINGO 14 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Australia vs. Turquía (Grupo D)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 01:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 00:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 23:00 horas (sábado 13) | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 23:00 horas (sábado 13) | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 23:00 horas (sábado 13) | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 23:00 horas (sábado 13) | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 06:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 22:00 (PT, sábado 13) / 00:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Alemania vs. Curazao (Grupo E)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 12:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 12:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 12:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 19:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Países Bajos vs. Japón (Grupo F)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 15:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 20:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Suecia vs. Túnez (Grupo F)
Estadio BBVA (Monterrey), México
- Argentina: 23:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 21:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.