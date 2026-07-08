Partidos de mañana en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 9 de julio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual comienzan a desarrollarse los cuartos de final.

Los octavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya forman parte de la historia, de las estadísticas y de los recuerdos. Bajo esa órbita, los seleccionados de Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Suiza fueron quienes consiguieron los ocho boletos disponibles.

En medio de ese panorama, este jueves 9 de julio comienzan a desarrollarse los cuartos de final de la Copa del Mundo. Y lo harán con la disputa del primero de los partidos correspondientes a dicha instancia del certamen futbolístico más importante del planeta: el que pone frente a frente a los combinados de Francia y Marruecos.

Los europeos —vigentes subcampeones mundiales después de aquella derrota contra Argentina en la gran final de Qatar 2022— y los africanos —que culminaron en la cuarta colocación del pasado Mundial como consecuencia de su acceso a las semifinales— tratarán de dar otro paso hacia la gloria. En ese sentido, la expectativa es total.

PARTIDOS DEL JUEVES 9 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Francia vs. Marruecos

Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos

17:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

El resto del cronograma de los cuartos de final del Mundial

España vs. Bélgica

10/7 (16:00) – SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

Noruega vs. Inglaterra

11/7 (18:00) – Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos

Argentina vs. Suiza

11/7 (22:00) – Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos

El cuadro del Mundial 2026