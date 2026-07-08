Partidos de mañana en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 9 de julio

Los octavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya forman parte de la historia, de las estadísticas y de los recuerdos. Bajo esa órbita, los seleccionados de Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Suiza fueron quienes consiguieron los ocho boletos disponibles.
En medio de ese panorama, este jueves 9 de julio comienzan a desarrollarse los cuartos de final de la Copa del Mundo. Y lo harán con la disputa del primero de los partidos correspondientes a dicha instancia del certamen futbolístico más importante del planeta: el que pone frente a frente a los combinados de Francia y Marruecos.
Los europeos —vigentes subcampeones mundiales después de aquella derrota contra Argentina en la gran final de Qatar 2022— y los africanos —que culminaron en la cuarta colocación del pasado Mundial como consecuencia de su acceso a las semifinales— tratarán de dar otro paso hacia la gloria. En ese sentido, la expectativa es total.
PARTIDOS DEL JUEVES 9 DE JULIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final
(Horarios y televisación de la República Argentina)
Francia vs. Marruecos
Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos
17:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.
El resto del cronograma de los cuartos de final del Mundial
España vs. Bélgica
10/7 (16:00) – SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos
Noruega vs. Inglaterra
11/7 (18:00) – Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos
Argentina vs. Suiza
11/7 (22:00) – Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos