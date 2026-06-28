Partidos de mañana en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 29 de junio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual continúan desarrollándose los 16avos de final.

La fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya forma parte de la historia y de las estadísticas. En ese contexto, este domingo comenzaron a desarrollarse los 16avos de final del propio certamen. Hablamos de la instancia de los compromisos de eliminación directa, por lo que la tensión creció de forma contundente.

Esta etapa de la Copa del Mundo tuvo su puntapié inicial con el cotejo que puso frente a frente a los seleccionados de Canadá y Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. Así las cosas, el combinado norteamericano fue quien se quedó con la clasificación a octavos de final como consecuencia de una victoria por 1-0.

Pero claro, la actividad no se detiene ni por un momento. De hecho, este lunes 29 de junio, los 16avos de final del Mundial ofrecen un abanico realmente atractivo y extraordinario de partidos. Son nada más ni nada menos que tres encuentros que prometen y mucho y que otorgarán otros tres boletos rumbo a la próxima fase del torneo.

Todo se iniciará con la presentación de Brasil, que tendrá un duro partido, ya que deberá encontrarse frente a frente con Japón. Un rato más tarde se desarrollará el cotejo de otro peso pesado como Alemania, que jugará contra Paraguay. Y, por último, Países Bajos y Marruecos lo darán todo con el objetivo en común de sellar la clasificación.

PARTIDOS DEL LUNES 29 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Brasil vs. Japón

NRG Stadium (Houston), Estados Unidos

14:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, Telecentro y Claro.

Alemania vs. Paraguay

Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos

17:30 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports, Telecentro y Claro.

Países Bajos vs. Marruecos

Estadio BBVA Bancomer (Monterrey), México

22:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

El cuadro del Mundial 2026