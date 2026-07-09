En pleno Mundial, hackearon AFA desde Egipto y enviaron mails a periodistas denunciando ‘robo’ de Argentina

Tras la victoria de la Albiceleste, un grupo de hackers del país del norte de África divulgó un fuerte mensaje contra la FIFA, el arbitraje y la Selección Argentina.

Mientras la Selección Argentina tiene la cabeza en los cuartos de final del Mundial ante Suiza, en Egipto todavía denuncian supuestos errores arbitrales de la terna liderada por el francés François Letexier. Ahora, la acusación llegó a un nuevo nivel.

En la tarde del miércoles, medios como El Economista advirtieron que la Asociación del Fútbol Argentino había sufrido un supuesto ciberataque y que información de la base de datos del organismo había sido ofrecida en diferentes foros por parte de un grupo hacker egipcio.

La organización delictiva aseguraba contar con información sensible sobre direcciones de correo electrónico, contraseñas, números de identificación, direcciones de IP y fotos de perfiles, entre otros datos.

Este jueves, algunos periodistas acreditados recibieron a través de una casilla a nombre de AFA Medios un potente mensaje de un hacker egipcio que insistió con la denuncia con el arbitraje y advirtió que “el robo no pasará desapercibido” y que “si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes”.

Lo cierto es que, hasta el momento, la AFA no se pronunció oficialmente al respecto, ni confirmó la filtración de sus datos. Mientras tanto, aún no se conoce el alcance de este delito cibernético.

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El mensaje completo divulgado desde la cuenta de AFA a los periodistas

“Sistema comprometido

El robo no pasará desapercibido

Querido mundo:

La seguridad es una ilusión, al igual que la integridad de ese partido.

Egipto jugó con absoluto honor, pasión y dominio táctico. Sin embargo, Argentina no ganó. La victoria les fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas. Noventa minutos de arbitraje injusto y decisiones fantasma no pueden ocultarse tras un trofeo.

Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes. Consideren esta transmisión como un registro permanente de nuestra protesta.

Atacados por apoyar a Palestina. No se puede quebrantar el honor. Palestina libre para siempre.

Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos”.

Datos clave

AFA sufrió un ciberataque de hackers egipcios que vulneraron su base de datos.

sufrió un ciberataque de hackers egipcios que vulneraron su base de datos. AFA Medios fue utilizada el jueves para enviar correos a periodistas denunciando corrupción.

fue utilizada el jueves para enviar correos a periodistas denunciando corrupción. Correos y contraseñas del organismo fueron ofrecidos en diferentes foros de internet.