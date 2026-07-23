Los hinchas eligieron al mejor jugador, la decepción y el gol más gritado de Argentina en el Mundial 2026

Bolavip encuestó a distintos fanáticos de la Albiceleste que dieron sus opiniones al respecto del rendimiento del equipo.

Tras perder la final con España terminó la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con 19 goles convertidos, fue el equipo más goleador y estuvo a tan solo un partido de lograr el primer bicampeonato de su historia en este certamen.

Luego de que el equipo comandado por Lionel Scaloni obtenga el subcampeonato del mundo, Bolavip habló con distintos hinchas para conocer sus opiniones sobre cuatro tópicos distintos. Los mismos fueron: mejor jugador, futbolista decepción, el gol más gritado y el jugador que debió ser convocado.

El mejor jugador de la Selección Argentina en el Mundial

El futbolista más votado por los hinchas argentinos fue Lionel Messi, quien en esta Copa del Mundo convirtió ocho goles (segundo máximo anotador del certamen) y repartió cuatro asistencias (segundo máximo asistidor del torneo). Por detrás suyo, aparecen los dos centrales, Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de la Selección.

Al mismo nivel que los dos defensores está Leandro Paredes, quien también recibió votos. Un escalón por debajo fueron destacados Enzo Fernández, Julián Alvarez, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, quien de la lista es el único que jugó su primer Mundial.

El gol más gritado del Mundial

En esta votación hubo tres candidatos que sumaron más puntos. El que más votos recibió fue el gol de Enzo Fernández a Inglaterra, que significó el 1 a 1 parcial en ese partido. Por detrás suyo aparece el de Lautaro Martínez en ese mismo encuentro para sentenciar el 2 a 1 final.

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Enzo Fernández festeja su gol ante Inglaterra.

Misma cantidad de votos que el tanto del Toro tuvo el gol de Lionel Messi a Egipto para el 2 a 2 parcial en octavos de final. Más atrás quedaron el de Julián Alvarez a Suiza (cuartos de final), Enzo Fernández a Egipto (octavos de final) y Lisandro Martínez a Cabo Verde (16avos de final).

El jugador decepción

En este ítem la votación fue casi unánime. Para la mayoría de los hinchas argentinos encuestados el jugador decepción de la Albiceleste en esta Copa del Mundo fue Nahuel Molina, quien arrancó el torneo como titular y perdió el puesto en la gran final. Los otros elegidos fueron Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

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Nahuel Molina fue elegido como el jugador decepción de la Selección.

El jugador que tuvo que convocar Scaloni

Por último, los hinchas eligieron a qué jugador que no convocó Scaloni les hubiera gustado ver en el Mundial. El más votado fue Emiliano Buendía, de Aston Villa, que tuvo una buena temporada con los Villanos, en la que se consagró campeón de la UEFA Europa League.

Emiliano Buendía, el jugador que la gente pidió para el Mundial.

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El segundo más elegido fue Franco Mastantuono, que perdió terreno por su poca continuidad en Real Madrid a lo largo del año. Más atrás aparecieron Paulo Dybala, Marcos Acuña y Ayrton Costa, el defensor de Boca que rechazó jugar para Cabo Verde.