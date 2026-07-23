Frente a Sainz y Alonso, Colapinto confirmó su orgullo por la Selección Argentina y le tiró a España: “Aburridos”

Cuatro días después de la final del Mundial, el argentino tuvo que compartir conferencia de prensa con los dos pilotos españoles en Hungría.

La Fórmula 1 no se quiso quedar afuera de todo el ruido que generó la final del Mundial en la que España se impuso a Argentina, motivo por el cual decidió juntar en conferencia de prensa a Carlos Sainz y Fernando Alonso, por el lado de los vencedores, con Franco Colapinto, a quien le tocó la parte más difícil.

Lejos de amedrentarse, el piloto de Alpine remarcó el orgullo que le provocó lo hecho por Lionel Messi y compañía a lo largo del certamen FIFA, reconoció los méritos que hizo el equipo de Luis de la Fuente para coronar y se despachó con un palito para los hinchas españoles.

“Fue difícil como argentino. España mereció ganar el Mundial. Pero estoy orgulloso de nuestra Selección y orgulloso de Messi. Creo que todos los argentinos piensan como yo”, empezó diciendo Colapinto, que viene de sumar puntos importantes para su escudería en Bélgica y se ilusiona con repetir en el Gran Premio de Hungría.

En presencia de los dos pilotos españoles y con todas las de perder, el argentino aprovechó de todos modos a dejar una chicana: “Queda felicitarlos por la victoria. Espero que sean más creativos con las canciones en el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos”.

¿Qué dijeron Sainz y Alonso sobre el título Mundial de España?

“Tenía la sensación de que íbamos a ganar la Copa del Mundo. No sé por qué la tenía, pero creo que es merecido. Jugamos el mejor fútbol del Mundial y estoy muy orgulloso”, fue la respuesta de Carlos Sainz, piloto de Williams Racing, a la consulta sobre el segundo título del seleccionado español.

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“No hay mucho más que añadir. Lo miré y lo disfruté. España jugó un gran torneo. Estamos orgullosos de la selección, habiendo ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. También somos campeones del mundo con el femenino. Seguro que algo se está haciendo bien en España con el fútbol”, dijo Fernando Alonso, piloto de Aston Martin.

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