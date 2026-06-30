Pipino Cuevas rompió la abstinencia para celebrar el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania: “Había prometido que dejaba el alcohol”

El ex River y dos veces mundialista con el seleccionado paraguayo cambió las reglas del juego. No es hacer promesas, sino romperlas.

Dicen que nadie durmió en Paraguay producto de los festejos de la histórica victoria que consiguió la selección que conduce Gustavo Alfaro, eliminando en los penales a Alemania para meterse en los octavos de final del Mundial 2026 y favorecidos por el inmediato decreto de feriado para este martes que comunicó el presidente Santiago Peña.

En medio de esa celebración interminable, apareció Nelson Pipino Cuevas, ex jugador de River que representó al seleccionado paraguayo en los Mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. Desde sus redes sociales, compartió el momento exacto en que tomó la decisión no de cumplir sino de romper una promesa en honor al batacazo guaraní.

“Yo había prometido que había dejado el alcohol. Entonces, hoy estoy feliz porque Paraguay ganó y voy a volver al alcohol. ¡Vamos!”, dijo Pipino en un video que grabó junto a miembros de su familia, mientras se sirve y brinda con una copa de champagne.

Los usuarios de la red social X no tardaron en reaccionar a la publicación del ex jugador, con comentarios de todo tipo: “Pipino querido, lo habías dejado y no te acordabas dónde”, le escribió uno. “Prometiste que dejabas el alcohol en la heladera para que esté frapé al tomarlo”, replicó otro. “Ganó Paraguay y en lo primero que pensé fue en el Pipino! Toda Argentina con Paraguay papá”, le comentó un tercero. “Si vos sos feliz, yo también”, escribió uno más.

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El curioso tuit del presidente de Paraguay

Otro que hizo una aparición en redes sociales que rompió con el molde tras la histórica clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial dejando eliminado a Alemania fue el presidente de Paraguay Santiago Peña. “¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado, carajo!”, fueron las palabras del máximo mandatario.

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¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

¿Qué rival tendrá Paraguay en octavos de final?

El rival de la Selección de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 saldrá del ganador del cruce que este mismo martes enfrentará a Francia y Suecia en New Jersey, desde las 18.00 en hora de Argentina.

Data clave

Paraguay eliminó a Alemania por penales en el Mundial 2026 con Gustavo Alfaro.

eliminó a Alemania por penales en el Mundial 2026 con Gustavo Alfaro. Santiago Peña decretó feriado este martes tras la histórica clasificación de la selección.

decretó feriado este martes tras la histórica clasificación de la selección. Francia o Suecia será el rival de Paraguay en los octavos de final.