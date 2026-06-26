Por 60 millones, Nico Paz deja definitivamente Real Madrid mientras disputa el Mundial 2026 con Argentina

Nico Paz vive un momento inmejorable en su carrera deportiva, luego de hacer su debut en una Copa del Mundo con la Selección Argentina, jugando los últimos minutos del triunfo albiceleste contra Argelia en el debut, y tiene opciones de ser titular en el cierre de la fase de grupos vs. Jordania. Y, mientras todo eso sucede, también se terminaron las incertidumbres sobre su futuro a nivel clubes.

El futbolista argentino, surgido de la cantera del Real Madrid, finalmente continuará la próxima temporada en el Como 1907 del fútbol italiano, club del cual es la gran estrella y donde ha podido desplegar su mejor nivel, liderándolo a su primera clasificación a Champions League, competición que jugará la próxima temporada, con la 10 en su espalda.

Mientras juega el Mundial con Argentina, Nico Paz confirmó su continuidad en Como. (Getty)

Nico Paz fue fichado por el Como 1907 definitivamente, luego de que Real Madrid ejerciera su cláusula de recompra y volviera a negociar con el club italiano por él. De acuerdo a Fabrizio Romano, el Como fue capaz de alcanzar la valoración de 60 millones que pretendía el Real Madrid y con ello, Nico Paz se convirtió nuevamente en jugador de la entidad italiana.

Es cierto que Real Madrid se quedó con una nueva cláusula de recompra de Nico Paz, pero ésta vez no será tan fácil ejercerla, ya que si bien no se confirmó la cifra, no serán los cinco millones de euros por los que lo repatrió días atrás, antes de volver a venderlo, generando un rédito de más de 50 millones.

Nico Paz seguirá en el Como 1907 de la liga italiana. (Getty)

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El periodista destacó la importancia de Cesc Fábregas, entrenador del Como, en la negociación, así como la de Mirwan Suwarso, presidente del club, para llegar a un acuerdo con Real Madrid. También jugó un papel importante la postura de Nico Paz, de querer continuar en el club italiano, donde convirtió 13 goles en la última temporada, en la que fue elegido el mejor mediocampista de la Serie A.

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