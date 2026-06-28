Los 4 jugadores de la Selección Argentina que aprovecharon su oportunidad contra Jordania

Scaloni rotó, le dio oportunidades a los habituales suplentes y algunos de ellos hicieron los deberes para meter presión de cara al futuro.

A diferencia de los últimos Mundiales, la Selección Argentina llegó con la clasificación y el primer puesto asegurado a su tercer partido de la fase de grupos. Eso hizo que Lionel Scaloni pueda darle minutos a los habituales suplentes. De hecho, ya todos los jugadores de campo tuvieron participación en el certamen.

Argentina derrotó por 3 a 1 a Jordania en Dallas con goles de Gio Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Si bien el rival fue el más débil de la fase de grupos, hubo cuatro futbolistas de la Albiceleste que le demostraron a Scaloni que están para pelear por la titularidad o, al menos, ser opción de recambio de ser necesario.

Giovani Lo Celso

Gio tuvo su tan ansiado debut mundialista. El jugador de Real Betis no había sumado minutos en Rusia 2018 y lamentablemente no pudo estar en Qatar 2022 por lesión. Ante Jordania comenzó jugando algo recostado por izquierda, se dividió la mitad de la cancha con Paredes y la realidad es que condujo las acciones, se equivocó poco y la frutilla del postre fue su golazo de tiro libre para romper el cero. La FIFA lo eligió como el mejor jugador del partido.

Gio Lo Celso. (Foto: Getty).

Nicolás Paz

Una de las grandes ilusiones de la Selección Argentina es Nico Paz, el talentoso mediocampista que brilló en Como y se ganó a pulso su lugar en la lista de 26. Nico inició de titular, jugó recostado por el sector derecho en un comienzo, pero luego se liberó y apareció por todo el frente de ataque. Fue uno de los más atrevidos a la hora de encarar, tomó buenas decisiones habitualmente, pero es cierto que le faltó un poco de precisión en el pase final. Así y todo, demostró ser una gran alternativa de recambio.

Giuliano Simeone

Otro de los futbolistas que se ganó su lugar en el Mundial a base de un gran temporada en Atlético de Madrid fue Giuliano Simeone. Ante Jordania comenzó como volante por derecha, pero hizo todo el carril. Fue solidario en defensa con Palacios cuando lo necesitó, tuvo escaladas interesantes y fue profundo. Tuvo la habitual entrega de siempre.

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Marcos Senesi

Senesi ingresó a la lista de la Selección Argentina a días del inicio del Mundial, le tocó reemplazar a Balerdi, que se había lesionado. El marcador central zurdo inició como titular junto a Otamendi y si bien es cierto que Jordania no exigió mucho a la defensa argentina, el flamante refuerzo de Tottenham respondió con seguridad. Estuvo cerca de convertir de cabeza, pero en esa misma jugada le cometieron el penal que luego Lautaro Martínez cambió por gol.

Así quedó el cuadro de 16avos de final del Mundial

DATOS CLAVE

La Selección Argentina venció 3 a 1 a Jordania en Dallas con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

venció 3 a 1 a Jordania en Dallas con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi. El entrenador Lionel Scaloni aprovechó la clasificación anticipada para rotar el plantel, logrando que todos los jugadores de campo sumaran minutos en el torneo.

sumaran minutos en el torneo. Marcos Senesi, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso y Nico Paz se destacaron en el encuentro, demostrando que están listos para pelear por un puesto o ser piezas de recambio clave.