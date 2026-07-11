La causa de la falta de minutos para Nico Paz y Barco con la Selección Argentina en el Mundial

Son dos de los principales exponentes de la renovación en el equipo de Scaloni, pero han tenido mucho menos acción de la que se esperaba en la previa de la Copa del Mundo.

Nicolás Paz y Valentín Barco han sido dos de las adiciones que realizó Lionel Scaloni al plantel de la Selección Argentina campeón en Qatar que más ilusión generaron en los hinchas de cara al Mundial 2026. Sin embargo, ambos han tenido menos minutos de lo que se esperaba en lo que va de la competencia.

El mediocampista del Como italiano, de 21 años, ingresó 10 minutos en el estreno ante Argelia y alineó como titular en el cierre de la fase de grupos ante Jordania, con clasificación y primer lugar ya asegurado, saliendo reemplazado a los 16 minutos del complemento. En total ha disputado 71 minutos en lo que va de la Copa del Mundo.

Nicolás Paz acumula 71 minutos de juego en el Mundial.

El mediocampista que fue transferido al Chelsea tras hacer una gran temporada con Racing de Estrasburgo solo ingresó para disputar 19 minutos en el complemento del mencionado duelo ante Jordania y ese ha sido todo su aporte en lo que va del certamen.

La razón de la falta de minutos para dos futbolistas a los que se esperaba ver mucho más en acción, especialmente cuando la mitad de la cancha de la Selección Argentina no ha rendido en la medida de sus posibilidades, tiene que ver principalmente con la confianza que se han ganado en Scaloni otros futbolistas que llevan mucho más tiempo siendo parte de su proceso.

Valentín Barco suma 19 minutos de juego en el Mundial.

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Por eso cuando tuvo que recurrir a variantes por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, los tres inamovibles en ese sector del campo, ha variado entre Thiago Almada y Leandro Paredes como complementarios; y entre Nicolás González y Giovanni Lo Celso como recambio.

Las dificultades a las que ha tenido que sobreponerse la Selección Argentina en instancias de eliminación directa, por lo ajustados que fueron los encuentros ante Cabo Verde y Egipto, han hecho al entrenador inclinarse por futbolistas de mayor experiencia a la hora de realizar variantes, lo que conspiró contra la mayor posibilidad de sumar minutos tanto para Paz como para Barco. De haber encontrado el equipo mayor holgura, probablemente la participación de ambos hubiese sido mucho mayor.

La probable formación de Argentina vs. Suiza

Este sábado, para disputar los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza, Lionel Scaloni tendría decidido que la Selección Argentina salte al terreno de juego del Arrowhead Stadium de Kansas City con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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