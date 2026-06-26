Por qué FIFA eligió Egipto vs. Irán como “el partido del Orgullo” del Mundial 2026

El encuentro que se disputará en el Lumen Field de Seattle se jugará bajo un lema de FIFA labrado en el marco del Día del Orgullo.

Antes de que se desarrolle el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, la FIFA sentenció que el partido del 27 de junio en el Lumen Field de Seattle sería bautizado como el “Partido del Orgullo”.

La fecha y la sede no eran casualidad. Seattle es una de las ciudades más inclusivas en lo que respecta a las comunidades LGTBIQ+, y la fecha encaja justo en el fin de semana de celebración del Día del Orgullo, que conmemora el aniversario de las protestas de Stonewall de 1969, acontecidas en Nueva York y que son consideradas un pilar fundamental en la lucha por los derechos de las personas homosexuales en EEUU.

Lo que sí fue una casualidad del destino es que este partido pautado por la FIFA tenga a Irán y Egipto como los protagonistas. Dos seleccionados que representan a países donde las comunidades LGTBIQ+ están vetadas por ley.

Ambas confederaciones reclamaron ante FIFA por esta cuestión, pero no se dio el brazo a torcer y, como se preveía de antemano, el encuentro entre egipcios e iraníes se disputará bajo la denominación de “El Partido del Orgullo”.

El “Pride Match”, un gesto del fútbol a las comunidades LGTBIQ+ alrededor del mundo (Getty)

Los fanáticos del fútbol que asistan al Lumen Field de Seattle para ver el compromiso entre las selecciones del Grupo G podrán enarbolar las banderas arcoíris sin inconveniente alguno, así como puede suceder en cualquier partido de la Copa Mundial de la FIFA.

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Egipto e Irán quisieron poner fin al “Partido del Orgullo” del Mundial 2026

Desde el día que se realizó el sorteo del Mundial, el pasado 5 de diciembre de 2025, las federaciones generaron reclamos en señal de repudio por ser parte del Partido del Orgullo. “Rechazo a la realización de actividades que apoyen la homosexualidad durante el partido del Mundial”, destacaron en el comunicado desde la federación egipcia, por ejemplo.

El motivo del rechazo se debe a que tanto Egipto como Irán son países musulmanes, por lo que las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas y penadas por ley.

Tabla de posiciones del Mundial 2026

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El fixture completo del Mundial 2026