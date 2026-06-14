¿Por qué Holanda se llama Países Bajos en el Mundial 2026?

El cambio de denominación es oficial desde hace ya algunos años por razones políticas.

Países Bajos es el nombre oficial de la popularmente conocida como Holanda, un nombre que lleva siendo el de la nación desde siempre. Este Mundial 2026 será el 12º en su historia, pero el segundo donde el nombre de Países Bajos es obligatorio de utilizar, en lugar de Holanda.

Y es que decirle Holanda a Países Bajos es como decirle “Florida” a todo Estados Unidos o “Buenos Aires” a toda Argentina. Holanda es una provincia de las 12 que componen los Países Bajos.

O, en realidad, dos: Holanda Septentrional (donde está Ámsterdam) y Holanda Meridional (donde están Róterdam y La Haya), como Carolina del Sur o Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Cuando la Selección se hizo popular en los ’70, al gobierno le interesaba llamarse Holanda.

Como estas dos provincias fueron históricamente el motor económico, naval y comercial del país, hasta el propio gobierno neerlandés fomentó el uso de “Holanda” durante décadas como estrategia de marketing turístico porque era un nombre más fácil de recordar. Sin embargo, eso cambió rotundamente desde 2020.

¿Desde cuándo se usa Países Bajos en los torneos de fútbol?

El cambio definitivo se dio a partir del 1 de enero de 2020. El gobierno neerlandés lanzó una campaña oficial de rebranding que costó unos 200.000 euros.

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La orden fue estricta: ministerios, universidades, embajadas, empresas y federaciones deportivas debían dejar de usar el término “Holanda” y el clásico logo del tulipán, para pasar a usar exclusivamente Países Bajos (Netherlands en inglés) con el nuevo logotipo oficial.

Qatar 2022 fue el primer Mundial donde la denominación Países Bajos fue obligatoria en todos los idiomas. (Getty)

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) acató la medida, lo cual significó su cambio en el fútbol, algo que se empezó a notar progresivamente en los siguientes torneos y llegó a su punto más notable en la Eurocopa 2020 y el Mundial Qatar 2022:

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El debut del nombre: La transición en el fútbol comenzó a notarse en la UEFA Nations League de 2020 .

La transición en el fútbol comenzó a notarse en la . El primer gran torneo: A nivel masivo, el mundo se dio cuenta del cambio durante la Eurocopa 2020 (que se jugó en 2021 por la pandemia). Las transmisiones de TV y las gráficas oficiales de la UEFA dejaron de decir “Holland” (HOL) y pasaron a usar “Netherlands” (NED).

A nivel masivo, el mundo se dio cuenta del cambio durante la (que se jugó en 2021 por la pandemia). Las transmisiones de TV y las gráficas oficiales de la UEFA dejaron de decir “Holland” (HOL) y pasaron a usar “Netherlands” (NED). En los Mundiales: La Copa del Mundo de Qatar 2022 fue el primer mundial donde la FIFA y todos los medios de comunicación hispanohablantes adoptaron definitivamente “Países Bajos” en sus relatos, marcadores y estadísticas.

Así que, con la legendaria Naranja Mecánica de los años 70 como estandarte, Holanda fue el nombre con el que se conoció al país y quedó instalado en la memoria colectiva, Sin embargo, hoy en día referirse a ellos como “Países Bajos” no solo es lo geográficamente correcto, sino también la norma oficial.

Países Bajos en el Mundial 2026

Países Bajos es cabeza del Grupo F del Mundial 2026, el cual comparte con Japón, Suecia y Túnez.

14/6 Países Bajos vs. Japón – 17.00 – Dallas Stadium – Arlington, Texas.

20/6 Países Bajos vs. Suecia – 14.00 – Houston Stadium – Houston, Texas.

25/6 Túnez vs. Países Bajos – 20.00 – Dallas Stadium – Arlington, Texas.